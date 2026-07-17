Рижан приглашают выбрать самые красивые клумбы столицы
Жители Риги могут выбрать самые красивые цветочные клумбы столицы. В конкурсе участвуют восемь оформленных композиций, четыре из которых посвящены 825-летию города.
Компания Rīgas meži проводит конкурс самых красивых цветочных клумб в садах и парках Риги и приглашает жителей принять участие в голосовании, сообщили в отделе стратегической коммуникации и связей с общественностью предприятия.
В этом году на выбор жителей представлены восемь цветочных композиций. Четыре из них созданы специально к 825-летию Риги и отражают историю города, его культуру и символы. Еще четыре клумбы представляют собой многолетние насаждения, демонстрирующие современные и экологичные решения для городского озеленения.
Проголосовать за понравившуюся клумбу можно на странице в Facebook "Rīgas dārzi un parki".
Голосование за самую красивую летнюю клумбу проводится уже четвертый год. Оно позволяет жителям не только выбрать своего фаворита, но и выразить мнение о развитии зеленых зон столицы.