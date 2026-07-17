Рижан приглашают выбрать самые красивые клумбы столицы

В этом году на выбор жителей представлены восемь цветочных композиций. Четыре из них созданы специально к 825-летию Риги и отражают историю города, его культуру и символы. Еще четыре клумбы представляют собой многолетние насаждения, демонстрирующие современные и экологичные решения для городского озеленения.