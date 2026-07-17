Ровно 12 лет назад военные РФ сбили над Донбассом гражданский самолет. Кто-нибудь за это ответит?

Владимир Путин как глава государства обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию в голландском суде. Это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу крушения МН17 может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер. Кроме того, следствию не удалось установить состав экипажа ЗРК "Бук", который принимал участие в запуске ракеты. Возможности следственной группы в этом отношении были признаны исчерпанными. По мнению следователей, доказательства могла бы предоставить только российская сторона, но она это сделать отказалась.