Ровно 12 лет назад военные РФ сбили над Донбассом гражданский самолет. Кто-нибудь за это ответит?
298 имен, 298 историй и 12 лет ожидания справедливости. В годовщину крушения рейса MH17 родственники погибших вновь собрались у мемориала в Нидерландах, чтобы почтить память пассажиров и членов экипажа Boeing 777, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Сегодня – 12 лет со дня крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В этот день в Нидерландах и других странах проходит традиционная траурная церемония памяти жертв авиакатастрофы, ответственность за которую несёт российская власть.
Как сообщает "Радио Свобода", в этом году церемония прошла у Национального мемориала МН17, который находится рядом с городом Вейфхейзен недалеко от столичного аэропорта Схипхол – именно оттуда 17 июля 2014 году вылетел самолёт. На территории высажено 298 деревьев – в память о каждом погибшем пассажире и члене экипажа. Родные и близкие зачитывают их имена и возлагают цветы и венки.
В годовщину авиакатастрофы страны-участницы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули свою неизменную приверженность установлению истины, достижению справедливости и обеспечению ответственности виновных в катастрофе. Также страны-участницы ОБСЕ призвали к полному соблюдению норм международного права и возмещению ущерба за совершённые Россией противоправные действия.
В этот день 12 лет назад Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял регулярный рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту были граждане Австралии, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Италии, Израиля, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Румынии, США, Филиппин и Южной Африки.
Самолет был сбит в небе над Донбассом. Обломки авиалайнера упали рядом с селом Грабово на территории Донецкой области, подконтрольной российским войскам. Все 298 человек, которые находились на борту лайнера, погибли. Среди пассажиров было 80 детей. Авиакатастрофа стала одной из десяти крупнейших за всю историю авиации.
Согласно выводам Международной следственной группы, установка "Бук" была доставлена из России на территорию Украины, контролируемую пророссийскими сепаратистами, а затем возвращена обратно в РФ. В 2022 году суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Еще один гражданин России – подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов – был оправдан.
9 июля 2025 года Европейский суд по правам человека постановил, что за крушением рейса MH17 стоит Россия. Это стало первым случаем, когда международный суд признал Москву ответственной за авиакатастрофу, которая унесла 298 жизней. Кроме того, ЕСПЧ в своём решении указал, что во время конфликта 2014 года в Украине Россия нарушила международное право. Эксперты называют решение суда "символическим", так как Москва больше не признает его юрисдикцию.
В феврале 2023 года следственная группа объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Члены группы также отметили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине, предположив, что принимать решение об отправке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, мог лично президент России.
Владимир Путин как глава государства обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию в голландском суде. Это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу крушения МН17 может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер. Кроме того, следствию не удалось установить состав экипажа ЗРК "Бук", который принимал участие в запуске ракеты. Возможности следственной группы в этом отношении были признаны исчерпанными. По мнению следователей, доказательства могла бы предоставить только российская сторона, но она это сделать отказалась.