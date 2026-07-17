До +29 градусов и грозы: какой будет погода в Латвии в субботу
Суббота в Латвии начнется с солнца и жары до +29 градусов, однако затем погода резко изменится. С запада придут сильные дожди и грозы, во время которых ветер усилится до 15-16 метров в секунду.
Ночь на субботу пройдет при спокойной погоде. Ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет, ветер слабый. Температура воздуха опустится до +16...+21 градуса, а на востоке страны, где небо всю ночь будет ясным, - до +11...+16 градусов.
В Риге временами будет облачно, но дождя не ожидается. При слабом ветре ночь останется теплой - температура воздуха составит около +20 градусов.
Утром на востоке страны еще будет солнечно, а в западных и центральных районах облаков станет больше. В течение дня с запада небо постепенно затянется. На западе и в центре страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во время гроз его порывы достигнут 15-16 метров в секунду.
Воздух прогреется до +24...+29 градусов, на западе будет прохладнее - от +20 до +24 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения ожидается от среднего до высокого.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, однако во второй половине дня небо затянется, временами ожидается дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.