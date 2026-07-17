До +29 градусов и грозы: какой будет погода в Латвии в субботу

Утром на востоке страны еще будет солнечно, а в западных и центральных районах облаков станет больше. В течение дня с запада небо постепенно затянется. На западе и в центре страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во время гроз его порывы достигнут 15-16 метров в секунду.