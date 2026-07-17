FIFA начала продавать газон с финала ЧМ-2026: сколько стоит необычный сувенир

Речь идет о возможности приобрести часть газона стадиона MetLife Stadium в Нью-Йорке/Нью-Джерси, где пройдет финал мирового первенства. Обычно на арене используется искусственное покрытие, однако специально к чемпионату мира его заменили натуральной травой в соответствии с требованиями FIFA.