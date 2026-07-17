FIFA начала продавать газон с финала ЧМ-2026: сколько стоит необычный сувенир
Самым преданным футбольным болельщикам FIFA подготовила необычное предложение. Организация начала продавать фрагменты газона с поля финального матча чемпионата мира 2026 года. Стоимость каждого сувенира составляет 450 долларов США.
Речь идет о возможности приобрести часть газона стадиона MetLife Stadium в Нью-Йорке/Нью-Джерси, где пройдет финал мирового первенства. Обычно на арене используется искусственное покрытие, однако специально к чемпионату мира его заменили натуральной травой в соответствии с требованиями FIFA.
В официальном интернет-магазине FIFA сувенир представлен под названием "FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch - Foundation Edition". Организация сообщает, что в каждой прозрачной сувенирной коробке будет находиться настоящий фрагмент газона с поля финального матча. В комплект также входит USB-накопитель.
В FIFA отмечают, что сувенир создан как уникальный коллекционный предмет для поклонников футбола и коллекционеров, позволяющий сохранить память об одном из самых значимых спортивных событий в мире.
Размер сувенирной коробки составляет 17,5 × 17,5 × 17,5 см. Стоимость - 450 долларов США (около 390 евро). Заказать сувенир можно и с доставкой в европейские страны. Отправка покупателям начнется после финала чемпионата мира, который состоится 19 июля 2026 года.