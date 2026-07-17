В России девушка вышла замуж за сидящего пожизненно убийцу школьников - ее родители в шоке
В России обсуждают необычную свадьбу: 18-летняя девушка вышла замуж за Ильназа Галявиева, осужденного пожизненно за нападение на школу в Казани, где в 2021 году им были жестоко убиты девять человек. Родные девушки требуют, чтобы она расторгла этот брак.
Брак 18-летней жительницы Татарстана Дианы с пожизненно осужденным Ильназом Галявиевым стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней в России. Церемония прошла 30 июня 2026 года в колонии "Черный дельфин", где Галявиев отбывает наказание.
Массовый расстрел в казанской школе
По словам девушки, она заинтересовалась историей Галявиева еще в 14 лет, увидев сообщения о трагедии в новостях. Позже она начала переписываться с ним, а затем несколько раз встретилась лично - на судебном заседании и во время свидания в колонии. Диана утверждает, что между ними возникли искренние чувства, и подчеркивает, что в их отношениях "нет никакой выгоды или корысти".
Однако реакция родственников девушки оказалась противоположной. Если в одном из интервью жена убийцы говорила, что родители со временем стали относиться к ее выбору нейтрально, то знакомые семьи и ряд российских СМИ сообщают, что отец и другие близкие находятся в шоке и требуют расторгнуть брак. По их мнению, решение выйти замуж за пожизненно осужденного преступника выглядит попыткой бросить вызов обществу и семье.
Пожизненно осуждённый за убийство девяти человек казанский стрелок Ильназ Галявиев женился в колонии «Чёрный дельфин»— Ученик Штирлица (@ujsfbh6) July 15, 2026
Его супругой стала 18-летняя начинающая журналистка из Ростовской обл, которая увидела его в суде,а затем приехала на свидание. Видеться супруги смогут раз в год pic.twitter.com/jwvV63yRQg
Родственники также вспоминают, что еще в подростковом возрасте Диана часто совершала поступки, вызывавшие общественное осуждение, а некоторые из них даже подозревают у нее психическое расстройство. Пока девушка не расторгнет брак, семья, по словам источников, отказывается поддерживать с ней отношения.
Сама Диана с обвинениями не согласна. Она живет отдельно с 16 лет, работает поваром-кондитером и говорит, что осознавала последствия своего выбора. "Я понимала, на что иду", - заявила она, добавив, что не боится осуждения и считает, что "любви достоин любой человек".
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 11 мая 2021 года. В результате нападения погибли 9 человек (7 детей и 2 учительницы), еще 24 человека получили ранения. В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана признал его вменяемым и приговорил к пожизненному лишению свободы.