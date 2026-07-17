В России девушка вышла замуж за сидящего пожизненно убийцу школьников - ее родители в шоке

По словам девушки, она заинтересовалась историей Галявиева еще в 14 лет, увидев сообщения о трагедии в новостях. Позже она начала переписываться с ним, а затем несколько раз встретилась лично - на судебном заседании и во время свидания в колонии. Диана утверждает, что между ними возникли искренние чувства, и подчеркивает, что в их отношениях "нет никакой выгоды или корысти".