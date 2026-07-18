"Какого черта?" Исследователей возмутила идея нового названия для парка Победы

Исследователи считают, что значение общественных мест формируется не только благодаря историческим знаниям, но и через эмоции, споры и личный опыт. Зеллис скептически относится к установке в парке информационных стендов: по его мнению, люди приходят туда не для чтения исторических справок, а недостаток знаний должна устранять система образования.