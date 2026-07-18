"Какого черта?" Исследователей возмутила идея нового названия для парка Победы
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собирают подписи за переименование рижского парка Победы (Узварас). Пока предложение не набрало необходимые 2000 подписей, после чего его должна была бы рассмотреть Рижская дума.
Автор инициативы Йоланта Стрицка предлагает назвать его парком Солнца. По ее мнению, после реконструкции пространство полностью изменилось: теперь здесь отдыхают семьи с детьми, занимаются спортом, проводят концерты и отмечают солнцестояние, сообщает LSM.lv.
Однако исследователи истории и коллективной памяти Вита Зелче и Каспарс Зеллис идею не поддерживают. По их мнению, предложенное название не связано с историей этого места.
"Моя первая реакция была: какого черта? В инициативе не прослеживается исторический контекст парка Победы. Все связывается только с памятником советским воинам, хотя у парка гораздо более долгая предыстория", - заявил Зеллис в программе Латвийского радио "Kultūras rondo".
Зелче также не видит оснований для названия "Парк Солнца". Она напомнила, что название места можно воспринимать как бренд, который объединяет историю, опыт, эмоции и отношение общества.
Первоначально парк открыли в 1910 году под названием Петровский - в честь российского императора Петра I. В 1923 году его переименовали в парк Победы в память о победе латвийской армии над войсками Бермонта во время борьбы за независимость.
По словам Зелче, именно эта победа позволила создать Латвийское государство. Однако в годы оккупации значение слова "победа" изменилось, поскольку власти связывали его прежде всего с собственными военными победами.
Дополнительные противоречия возникли после установки в 1985 году памятника советским воинам. Монумент демонтировали 25 августа 2022 года, после чего парк реконструировали и приспособили для отдыха, спорта и культурных мероприятий.
Исследователи считают, что значение общественных мест формируется не только благодаря историческим знаниям, но и через эмоции, споры и личный опыт. Зеллис скептически относится к установке в парке информационных стендов: по его мнению, люди приходят туда не для чтения исторических справок, а недостаток знаний должна устранять система образования.
При этом ученые признают, что переименование улиц, парков и площадей является обычной частью истории. Особенно часто названия меняются после смены политической власти, стремящейся закрепить в городской среде собственные символы.