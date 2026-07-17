Латвия продолжает жить взаймы: государственный долг движется к новому рекорду

Латвию часто хвалят за сравнительно небольшой долг по отношению к ВВП, особенно на фоне гораздо более закредитованных стран. Однако у такой оценки есть слабое место. Если экономика замедляется или сокращается, сумма долга никуда не исчезает, зато его доля в ВВП быстро увеличивается. В такой ситуации государству приходится выбирать между сокращением расходов, повышением налогов и новыми заимствованиями.