Латвия продолжает жить взаймы: государственный долг движется к новому рекорду
Еще четверть века назад государственный долг Латвии выглядел почти символическим. В 2000 году он составлял 0,8 млрд евро, или всего 12,4% валового внутреннего продукта. Однако с тех пор сумма выросла в 25 раз и к 2025 году превысила 20 млрд евро.
Особенно быстро долговая нагрузка увеличивалась в периоды кризисов. С 2008 по 2011 год, на фоне глобальных финансовых потрясений, долг Латвии подскочил с 1,9 млрд почти до 9 млрд евро. Следующий резкий скачок произошел во время пандемии Covid-19: с 2020 по 2022 год сумма выросла с 12,9 млрд до 16 млрд евро, пишет Diena.
Но рост не остановился и после окончания пандемии. Только за 2023-2025 годы государственный долг увеличился еще примерно на 4 млрд евро, превысив ранее сделанные прогнозы. Для сравнения, в 2019 году он составлял 11,2 млрд евро, то есть почти вдвое меньше нынешнего уровня.
И это, судя по прогнозам, далеко не предел. Согласно подготовленным Министерством финансов макроэкономическим прогнозам до 2030 года, через четыре года государственный долг Латвии может достичь 30,4 млрд евро. Это примерно на 10 млрд больше, чем в 2025 году.
Одной из главных причин ожидаемого роста станут расходы на оборону, которые Латвия обязалась довести до 5% ВВП. Как отмечает Diena, профинансировать столь значительное увеличение расходов без новых заимствований будет сложно. Повышение существующих налогов или введение новых сборов, способных принести необходимые средства, в предвыборной обстановке выглядит маловероятным.
К 2030 году долг сектора общего правительства может вырасти до 54% ВВП против 47% в 2025 году. Если прогноз осуществится, это станет самым высоким показателем в истории Латвии. В абсолютных цифрах за 30 лет государственный долг страны увеличится примерно в 38 раз.
Само по себе наличие крупного долга сегодня не является чем-то исключительным. Большинство государств годами живут с дефицитом бюджета и регулярно занимают деньги, чтобы покрыть разницу между доходами и расходами. Латвия здесь не исключение: государство постоянно расходует больше, чем получает, а недостающие средства привлекает на финансовых рынках.
Латвию часто хвалят за сравнительно небольшой долг по отношению к ВВП, особенно на фоне гораздо более закредитованных стран. Однако у такой оценки есть слабое место. Если экономика замедляется или сокращается, сумма долга никуда не исчезает, зато его доля в ВВП быстро увеличивается. В такой ситуации государству приходится выбирать между сокращением расходов, повышением налогов и новыми заимствованиями.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что население Латвии может сократиться до 1,62 миллиона: власти готовят стратегию до 2050 года.