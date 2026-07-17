Только тюрьма: в Латвии для перевозчиков мигрантов готовят жесткие наказания
Повышенные несколько лет назад наказания для перевозчиков нелегальных мигрантов в целом дают эффект, однако власти не исключают дальнейшего ужесточения санкций.
Генеральный прокурор Арминс Мейстерс в интервью заявил, что, по его мнению, действующие меры работают. При этом позиция прокуратуры остается неизменной: по таким уголовным делам прокуроры требуют исключительно наказания в виде лишения свободы, причем "не самого мягкого".
По словам Мейстерса, полностью искоренить подобные преступления невозможно, однако прокуратура раскрывает большое количество таких дел, виновных задерживают, арестовывают и приговаривают к реальным срокам лишения свободы.
В то же время он признал, что перевозка нелегальных мигрантов остается весьма прибыльным бизнесом, и суровые наказания далеко не всегда отпугивают преступников. Иногда люди сами оказываются заложниками ситуации из-за различных обязательств перед организаторами.
Министр юстиции Эдвардс Смилтенс отметил, что ранее вместе с коллегами по Сейму уже инициировал поправки к Уголовному закону, поскольку наказания за участие в так называемом "проекте Лукашенко" и перевозку нелегальных мигрантов были слишком мягкими, несмотря на то что организаторы получали значительную прибыль.
После того как санкции были существенно ужесточены и наряду со штрафами стали предусматриваться реальные тюремные сроки, анализ судебной практики показал, что суды продолжали назначать мягкие наказания. По словам министра, около 40-50 уголовных процессов завершились весьма мягкими приговорами.
По словам министра, уже принято решение запросить новый анализ того, как на практике применяются санкции к лицам, организующим незаконное пересечение границы и перевозку мигрантов.
"Если это потребуется, мы внесем изменения в закон и установим еще более строгие санкции", - подчеркнул Смилтенс.
Министр внутренних дел Янис Домбрава, в свою очередь, отметил, что ужесточение наказаний, введенное несколько лет назад, в определенной степени уже дало результат. По его словам, в схемах перевозки нелегальных мигрантов сейчас практически не участвуют граждане Латвии.
"Очевидно, они понимают, чем это может для них закончиться. В основном этим занимаются граждане других государств", - сказал министр.
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