Вернется ли пограничный контроль между Латвией и Литвой? Мнение премьера
Поток нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Латвию, за год вырос почти в четыре раза. В Вильнюсе уже заговорили о возвращении пограничного контроля, однако премьер Миндаугас Синкявичюс считает, что сначала обе страны должны использовать другие возможности.
Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.
"Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов", - сказал глава правительства Литвы в четверг в новостях TV3.
"Есть еще арсенал возможностей, что можно сделать до этого [восстановления контроля], но мы на самом высоком уровне обратили внимание латвийских политиков на то, что ситуация действительно неприятная и ее нужно решать должным образом", - отметил Синкявичюс.
Глава правительства подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в Литве с визитом президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
"Это растущая проблема, мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут", - сказал премьер в четверг новостной службе LNK.
По словам Синкявичюса, представители Латвии заверили, что на их границе с Беларусью уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. "Это граница длиной более 100 км. Похоже, что она работает не так, как должна. И тогда у нас есть те случаи, когда граница нелегально пересекается в сторону Латвии, и нелегальные мигранты движутся в сторону Литвы, а мы затем должны их как-то фиксировать у польской границы, потому что обычно их цель - не Литва, а Западная Европа или другие страны", - сказал Синкявичюс.
Как сообщалось, за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с чуть более 300 до более чем 1,2 тыс. иностранцев.
Во время визита президента Латвии с делегацией в Литву на этой неделе министры внутренних дел подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое должно помочь в борьбе с организованной сетью контрабанды мигрантов.
Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас на прошлой неделе заявил, что в случае, если поток вторичной нелегальной миграции из Латвии не ослабнет, может быть рассмотрен вопрос о восстановлении временного пограничного контроля.
В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что такое решение стало бы капитуляцией перед нелегальной миграцией, отметив, что Литва не сталкивается с какими-либо особыми проблемами в отношениях с Латвией.
По словам Синкявичюса, Литва справляется с нелегальной миграцией, но "существует обходной путь через Латвию", которая сталкивается с проблемами пограничного наблюдения.
По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году в Латвию пытались попасть, были задержаны и возвращены в Беларусь или оттеснены латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне более 8 тыс. мигрантов. Это почти в девять раз больше числа попыток мигрантов попасть из Беларуси в Литву.