Вернется ли пограничный контроль между Латвией и Литвой? Мнение премьера

По словам Синкявичюса, представители Латвии заверили, что на их границе с Беларусью уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. "Это граница длиной более 100 км. Похоже, что она работает не так, как должна. И тогда у нас есть те случаи, когда граница нелегально пересекается в сторону Латвии, и нелегальные мигранты движутся в сторону Литвы, а мы затем должны их как-то фиксировать у польской границы, потому что обычно их цель - не Литва, а Западная Европа или другие страны", - сказал Синкявичюс.