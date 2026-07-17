Аболиньш: российская пропаганда - на 95% правда

"У меня была возможность значительно глубже изучить дезинформацию и российские нарративы. На мой взгляд, российские нарративы очень редко являются чистой ложью. Как правило, в них около 95% правды, а неправды - лишь 5%. Именно эти 5% и меняют смысл всего сообщения", - сказал Аболиньш.