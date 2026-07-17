Аболиньш: российская пропаганда - на 95% правда
Самая эффективная российская пропаганда строится не на откровенной лжи, а на сочетании достоверных фактов с небольшими искажениями.
Именно такой подход делает дезинформацию особенно убедительной и сложной для распознавания, заявил в эфире TV24 парламентский секретарь Министерства культуры Ивар Аболиньш.
По его словам, во время предыдущей работы [Аболиньш нескольких лет возглавлял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP)] ему пришлось глубоко изучать дезинформацию и российские информационные нарративы, что позволило понять главный принцип их действия.
"У меня была возможность значительно глубже изучить дезинформацию и российские нарративы. На мой взгляд, российские нарративы очень редко являются чистой ложью. Как правило, в них около 95% правды, а неправды - лишь 5%. Именно эти 5% и меняют смысл всего сообщения", - сказал Аболиньш.
Он отметил, что распространено ошибочное представление, будто пропаганда - это полностью выдуманная история. "Существует миф, что пропаганда - это когда все выдумано. На самом деле так не бывает. Настоящая, рафинированная пропаганда строится на правде. К ней просто добавляют небольшое зерно лжи", - пояснил парламентский секретарь.
По мнению Аболиньша, именно поэтому борьба с дезинформацией не должна ограничиваться поиском очевидных фейков. Не менее важно критически оценивать информацию, которая выглядит достоверной, но содержит небольшие манипуляции, способные изменить восприятие событий и подтолкнуть аудиторию к нужным выводам.