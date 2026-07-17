Более 100 жалоб за месяц: омбудсмен назвала самых недоступных детских специалистов в Латвии
В Латвии вновь зафиксирован рекорд по числу жалоб на нарушение прав детей. Основная проблема - недоступность медицинской помощи: родители месяцами не могут записать детей к стоматологам, психологам и офтальмологам.
В Латвии резко выросло количество жалоб на недоступность медицинской помощи детям. Только за последний месяц в Бюро омбудсмена поступило более ста обращений по вопросам защиты прав детей, и значительная часть из них касается невозможности своевременно попасть к врачам-специалистам. Об этом в эфире TV24 сообщила омбудсмен Карина Палкова. По ее словам, ситуация вновь достигла рекордных показателей.
"Судя по обращениям, которые поступают в Бюро омбудсмена, в этом месяце мы снова, к сожалению, установили рекорд - получили более 100 заявлений именно в сфере защиты прав детей", - сказала Палкова.
Она уточнила, что чаще всего родители жалуются на огромные очереди к детским стоматологам, психологам и офтальмологам. "Именно стоматология, психология и офтальмология - те направления, по которым мы получаем больше всего жалоб. Очереди настолько большие, что люди постоянно обращаются к нам с этой проблемой. Именно этим направлениям я сейчас уделю особое внимание", - подчеркнула омбудсмен.
По словам Палковой, проверка охватит всю территорию Латвии. Специалисты намерены выяснить, можно ли сократить время ожидания за счет записи детей в медицинские учреждения других регионов. "Мы будем анализировать ситуацию по всей Латвии и во всех регионах. Попытаемся понять, может ли ребенок теоретически попасть в другое медицинское учреждение, где очереди меньше. В здравоохранении ситуация отличается от системы образования - здесь финансирование не следует за ребенком", - пояснила она.