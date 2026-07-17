Более 100 жалоб за месяц: омбудсмен назвала самых недоступных детских специалистов в Латвии

По словам Палковой, проверка охватит всю территорию Латвии. Специалисты намерены выяснить, можно ли сократить время ожидания за счет записи детей в медицинские учреждения других регионов. "Мы будем анализировать ситуацию по всей Латвии и во всех регионах. Попытаемся понять, может ли ребенок теоретически попасть в другое медицинское учреждение, где очереди меньше. В здравоохранении ситуация отличается от системы образования - здесь финансирование не следует за ребенком", - пояснила она.