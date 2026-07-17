"Посылают маленьким девочкам воздушные поцелуи": жители Муцениеки требуют новых ограничений для просителей убежища

"В центре их безопасность обеспечена, но за его пределами мы сами не чувствуем себя в безопасности. Мы боимся за своих детей, потому что у нас есть маленькие девочки. Им посылают воздушные поцелуи, пытаются подойти поближе и заговорить с ними", - рассказала активистка из Муцениеки Кристине.