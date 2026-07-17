"Посылают маленьким девочкам воздушные поцелуи": жители Муцениеки требуют новых ограничений для просителей убежища
Жители поселка Муцениеки начали сбор подписей с призывом еще больше ограничить передвижение просителей убежища за пределами территории центра размещения. Местные жители заявляют, что обеспокоены вопросами безопасности, тогда как руководство центра утверждает, что после введения более строгих внутренних правил ситуация постепенно улучшается.
Как сообщает 360TV, сейчас в центре размещения просителей убежища в Муцениеки находятся почти 400 человек из Афганистана, Пакистана и Египта. Каждый вечер до 23:00 проводится проверка документов всех проживающих, а в мужском корпусе в ней также участвуют сотрудники Государственной полиции и кинолог со служебной собакой, проверяя помещения на наличие запрещенных веществ.
После недавнего введения новых правил просителям убежища запрещено покидать территорию центра после 23:00, а в полночь отключается общественный Wi-Fi. Кроме того, в комнатах больше нельзя хранить ножи - пользоваться можно только небольшими кухонными ножами, которые находятся в общих помещениях.
"Мы сообщаем Погранохране, если человек покидает центр без соответствующего заявления, а дальше другие учреждения проводят все необходимые процессуальные действия", - пояснила руководитель центра размещения просителей убежища "Муцениеки" Вита Кулбере.
Ранее государственные должностные лица также отмечали, что центр "Муцениеки" уже превышает свою проектную вместимость. Поэтому местные активисты готовят обращение к министру внутренних дел и другим ответственным должностным лицам с призывом незамедлительно оценить ситуацию, усилить меры общественной безопасности и найти решения, которые защитят интересы местных жителей.
По словам Виты Кулбере, новые правила уже дали результат: "Стало больше порядка и чистоты. Они соблюдают установленный распорядок и приспосабливаются к новым требованиям", - сказала она, добавив, что теперь на территории центра круглосуточно дежурят сотрудники полиции и дополнительная охрана.
Однако часть просителей убежища считает, что новые правила стали слишком строгими. Один из них, приехавший из Афганистана, рассказал, что проблемы возникают у тех, кто опаздывает на последний автобус или работает в ночную смену.
"Если человек опоздал на автобус, он остается за дверями. Это недопустимо. Если человек трезвый, ему должны разрешить войти и переночевать", - считает он.
Другой проживающий в центре также заявил, что новые правила осложняют возможность работать. "Новые правила лагеря в Муцениеки плохи для нас, потому что некоторые работают по ночам. Им не разрешают выходить", - сказал он.
Несмотря на уже введенные ограничения, местные жители считают их недостаточными. На данный момент собрано около 400 подписей. На следующей неделе их планируют направить президенту Латвии, премьер-министру и министру внутренних дел с призывом еще больше ограничить передвижение просителей убежища.
"В центре их безопасность обеспечена, но за его пределами мы сами не чувствуем себя в безопасности. Мы боимся за своих детей, потому что у нас есть маленькие девочки. Им посылают воздушные поцелуи, пытаются подойти поближе и заговорить с ними", - рассказала активистка из Муцениеки Кристине.
Другая местная жительница, Гунта, также отметила, что общественные места отдыха все чаще используются просителями убежища.
В свою очередь руководство центра подчеркивает, что после введения более строгих правил поведение просителей убежища стало более дисциплинированным, а во время вечерних полицейских проверок в последнее время существенных нарушений не выявлено.