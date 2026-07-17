В середине лета в Латвии стремительно раскупают отопительные гранулы - магазины ввели ограничения

«Все очень просто. Причина ажиотажа в том, что люди заранее готовятся к следующему сезону. И то, что необходимо на следующую зиму, они пытаются купить за один или два месяца. Главная проблема в том, что спрос не распределяется равномерно на протяжении всего года, а весь годовой объем люди пытаются приобрести за один-два месяца, и тогда возникает напряжение».