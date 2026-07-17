Его подделывали, запрещали и едва не потеряли навсегда: тайны Рижского черного бальзама
Его продавали как лекарство от ран, переломов и ядовитых укусов, подделывали уже в XVIII веке, а секретный рецепт однажды потеряли навсегда. Как Рижский черный бальзам пережил империи, войны и запреты, превратившись из аптечного средства в главный сувенир и национальный символ Латвии?
Темная керамическая бутылка Рижского черного бальзама давно стала таким же узнаваемым напоминанием о Латвии, как силуэт Старой Риги или пачка конфет Laima. Туристы увозят бальзам из аэропорта, его преподносят иностранным гостям, добавляют в кофе и горячие напитки. Однако начиналась его история не в баре и не в магазине алкогольных напитков.
В XVIII веке бальзам продавали как лекарство почти от всего - лихорадки, колик, зубной боли, обморожений, укусов ядовитых животных, огнестрельных и колотых ран. За право его производить судились наследники, ремесленники и купцы, власти проверяли конкурирующие настойки в госпиталях, а поддельные бутылки появлялись едва ли не быстрее настоящих.
При этом знакомый нам черный напиток крепостью 45% - совсем не тот бальзам, который когда-то предлагал рижанам его изобретатель Абрахам Кунце. За два с половиной столетия менялись состав, крепость, цвет, производители и даже назначение продукта. Неизменной осталась главная часть его имени - Рига.
История бальзама началась раньше знаменитой легенды
Официальной датой рождения Рижского черного бальзама считается 1752 год. Именно тогда Абрахам Кунце, которого чаще всего называют рижским аптекарем, якобы создал свой знаменитый рецепт. Однако с профессией Кунце не все однозначно. В старых документах он фигурировал как "лаборант", а в материалах судебных разбирательств, на которые ссылается историк Андрис Ранькевич, Кунце называл себя кузнецом. Позднее его стали представлять как аптекаря или фармацевта. Вероятно, он принадлежал к той полупрофессиональной среде XVIII века, где изготовление настоек, лечение зубов, ремесло и торговля лечебными средствами еще не были строго разделены.
Первое хорошо изученное объявление Кунце появилось 23 декабря 1762 года в немецкоязычной рижской газете Rigische Anzeigen. Кунце сообщал, что его средство помогает при лихорадке, коликах, зубной и головной боли, ожогах, обморожениях, вывихах, опухолях, укусах и переломах. Особенно настойчиво он рекомендовал бальзам для лечения огнестрельных, колотых и рубленых ран. Самые опасные повреждения головы, обещал изготовитель, средство исцелит за пять или шесть дней.
Бальзам продавали в закупоренных воском бутылках и кувшинах. На печати должны были находиться инициалы "A. K." и слово "Balsam". Штоф объемом около 1,2 литра стоил два рейхсталера - довольно высокая цена для повседневного средства.
В объявлении был указан и адрес Кунце: возле Карловых ворот, на верхнем этаже дома соляного носильщика Валдиса. Карловы ворота находились неподалеку от нынешней площади Алберта и современной улицы 13 января.
Важно, что Кунце не возник на пустом месте. Травяные настойки и так называемые бальзамы готовили в рижских аптеках задолго до XVIII века. Производитель напитка утверждает, что сведения о подобных рецептах встречаются уже в документах XVI века. Поэтому Кунце, скорее всего, не изобрел саму идею травяного бальзама, а создал собственную коммерчески успешную версию старой аптечной формулы.
Спасал ли бальзам Екатерину II
Самая известная история гласит, что в 1764 году Ригу посетила российская императрица Екатерина II. После пышного приема ей стало плохо - по разным версиям, из-за колик, мигрени, простуды или расстройства желудка. Придворные врачи якобы не смогли помочь, после чего императрице дали бальзам Кунце. Она быстро поправилась, наградила изготовителя и предоставила ему исключительное право на производство чудодейственного средства. В некоторых пересказах появляются 100 золотых рублей, дорогая ткань и распоряжение регулярно поставлять бальзам ко двору.
Визит Екатерины II в Ригу в июле 1764 года действительно состоялся. Но надежного современного свидетельства о ее лечении бальзамом обнаружить не удалось. Источники называют разные болезни, разные награды и даже разные годы. Поэтому историю правильнее считать легендой, выросшей вокруг реального визита императрицы. Она могла появиться как удачный рекламный сюжет уже после того, как бальзам стал известен.
Первая война за бренд началась сразу после смерти Кунце
Абрахам Кунце умер не позднее 1766 года. Производство продолжила его вдова Ева София Кунце. Почти сразу началась борьба за авторство рецепта.
В ноябре 1766 года рижский стекольщик Петер Даниэль Адам заявил через газету, что изготавливал этот бальзам уже 25 лет, а Кунце якобы позаимствовал у него формулу. Ева София ответила вполне современным аргументом: если Адам действительно был автором, почему он молчал при жизни ее мужа? Она объявила, что "настоящий раневой бальзам" можно приобрести только у нее. Но рынок уже заполнили подделки. К 1769 году продавались бутылки с фальшивыми печатями и скопированными инструкциями. Покупателю предлагалось проверять клеймо с инициалами "A. K.".
В 1770 году Рижский городской совет пригрозил наказанием тем, кто продавал бальзам, изготовленный не Евой Софией Кунце. Однако ее монополия продержалась недолго.
В декабре 1774 года ремесленник Мартин Рослау объявил, что с официального разрешения властей начинает производить "подлинный бальзам Кунце". На его бутылках должны были стоять буквы "M. R. Balsam". В 1777 году Рослау уже сам просил власти защитить его от "корыстных подражателей".
Купец Лелюхин превратил лекарство в большой бизнес
Следующим ключевым человеком стал Семен Лелюхин, купец из Вязьмы. Точная дата получения им прав на рецепт неизвестна, однако найденный фрагмент бутылки с его инициалами и числом 1786 показывает, что к этому времени производство уже работало.
В 1789 году Медицинская коллегия и Сенат подтвердили привилегию Лелюхина на изготовление и продажу бальзама по всей Российской империи и за границей. Его фабрика находилась на Клюверсхольме - острове у левого берега Даугавы, позднее соединившемся с сушей.
Предприятие выпускало продукт в значительно больших объемах, чем прежние ремесленные мастерские. Одновременно бальзам постепенно переставал быть только лекарством. В официальных документах отмечалось, что в российских городах его пили как водку и использовали вместо арака при приготовлении пунша.
В 1790 году рижский купец Ветошников попытался вывести на рынок собственный травяной напиток. Власти распорядились приготовить его по представленной формуле и отправить на испытания в морские и полевые госпитали. Врачи пришли к суровому выводу: настойка Ветошникова не только бесполезна, но может быть вредна. Бальзам Лелюхина, напротив, признали пригодным для наружного и внутреннего применения.
Семен Лелюхин умер в 1791 году. Секрет перешел к его сыну Георгу, которого в русскоязычных источниках называют Егором.
Но государственная политика изменилась. В 1796 году бальзам разрешили продавать в Российской империи только через аптеки. Экспорт не запрещался, однако внутренний рынок резко сократился.
На складах оставалось огромное количество товара. В 1797 году император Павел I разрешил продать зарегистрированные остатки. Пересчет старинных единиц измерения дает более 300 тысяч литров. Каждую емкость должны были проверить и опечатать государственной печатью, а производство новых партий фактически запрещалось.
К 1807 году фабрика Лелюхина была ликвидирована. Несколькими годами ранее рижские аптеки предупреждали покупателей, что настоящий бальзам можно приобрести только у восьми официальных аптек города.
Черным и крепким бальзам стал не сразу
Бальзам Кунце XVIII века заметно отличался от современного. В поздних исторических реконструкциях указывается крепость около 16%. Напиток был не черным, а светлым или желтоватым - цвет ему мог придавать шафран. Современная версия содержит 45% алкоголя. Ее темный цвет связан в том числе с карамелизированным, или жженым, сахаром.
Новый этап начался в 1847 году, когда производство развернул Альберт Вольфшмит. Его предприятие превратило рижский бальзам из аптечного товара в массовый крепкий напиток. Формулу изменили, крепость повысили, а продукт начали продвигать не только как лечебное средство, но и как напиток для удовольствия.
В 1860 году бальзам Вольфшмита получил серебряную медаль на выставке в Санкт-Петербурге. Его представляли под названием, которое можно перевести как "Настоящий рижский травяной бальзам Кунце". Постепенно длинное имя сократилось, имя Кунце отошло на второй план, а главным обозначением стали Рига и черный цвет. Официальная история производителя связывает именно с фабрикой Вольфшмита начало международного признания напитка.
К середине XIX века собственные версии рижского бальзама выпускали многочисленные предприятия. Его производили не только в Риге, но и в других городах нынешней Латвии. В Санкт-Петербурге черный рижский бальзам выпускало основанное уроженцем Риги Иоганном Генрихом Ионом предприятие "Ион и Ко".
Рижский бальзам стал настолько привычным товаром Российской империи, что Антон Чехов не счел нужным объяснять читателю, что это такое. В написанной в 1884 году "Драме на охоте" герой входит в помещичий дом и замечает стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей "запах крепкого рижского бальзама". Упоминание появилось в тексте как бытовая деталь, понятная без дополнительных пояснений. Его можно найти в полном тексте произведения.
Глиняная бутылка была защитой, рекламой и паспортом товара
Керамическая бутылка появилась не ради красивой легенды. Такая тара защищала содержимое от света, выдерживала перевозку и позволяла ставить на сосуде знаки производителя. В XVIII веке это было особенно важно из-за многочисленных подделок.
Первые крупные партии каменных бутылок заказывали через Амстердам у мастеров из германского Вестервальда. Спрос был настолько велик, что в 1780-х годах для Риги готовили десятки тысяч сосудов.
Позднее производство организовали ближе к фабрике Лелюхина. Прусский консул и предприниматель Иоганн Вильгельм Хельмунд построил предприятие на нынешней улице Уденс. Оно выпускало бутылки для бальзама, а также емкости для сиропа, формы для сахара и другую каменную посуду.
После закрытия фабрики Лелюхина производство бутылок тоже начало приходить в упадок. Эта связь показывает, насколько рано напиток и его упаковка превратились в единый коммерческий образ.
Цвет сосудов менялся. Старые бутылки были серыми, желтоватыми или светло-коричневыми. Очень темная, почти черная керамическая бутылка, которую легко узнать сегодня, закрепилась значительно позднее.
Война уничтожила старую производственную цепочку и едва не похоронила рецепт
В конце XIX века Российская империя вводила государственную монополию на производство и продажу крепкого алкоголя. В 1900 году в Риге начал работу Государственный винный склад номер 1. Именно с этого предприятия ведет свою историю нынешний завод Amber Latvijas balzams на улице Александра Чака.
Во время Первой мировой войны торговля алкоголем была остановлена. После провозглашения независимости Латвии предприятие возобновило работу. В межвоенный период бальзам выпускали несколько конкурирующих производителей, сохраняя традиционную керамическую тару.
В 1939 году, после соглашений между нацистской Германией и СССР и призыва Гитлера к переселению балтийских немцев, хранители производственного секрета уехали из Латвии. В истории бренда ими обычно называют братьев Шрадеров. Они не оставили полного технологического описания, и производство остановилось.
В 1940 году завод национализировали и переименовали в Рижский ликеро-водочный завод. После войны перед предприятием поставили задачу восстановить знаменитый напиток.
Главную роль сыграла технолог Майга Подрачниеце. Она собирала архивные записи, изучала сохранившиеся образцы и пыталась восстановить технологические нюансы. Важными оказались рассказы старого мастера Циемгалса, которого она успела слушать до исчезновения прежней производственной школы. Позднее Подрачниеце говорила: "Я не придумала ничего нового, я просто училась и слушала, что рассказывал мне мастер Циемгалс".
В 1950 году рецепт был восстановлен, и производство возобновилось. Майга Подрачниеце проработала на предприятии 36 лет, в основном руководя ликеро-водочным цехом.
В СССР бальзам превратился в подарок, который жалко открывать
В 1960 году предприятие начало выпускать экспортную продукцию. В 1970 году завод получил название Latvijas balzams. 26 ноября 1976 года был произведен миллионный декалитр Рижского черного бальзама - десять миллионов литров с момента восстановления рецепта.
Несмотря на большие объемы, в СССР бальзам регулярно оказывался дефицитным. Темная бутылка выглядела дороже и загадочнее обычного советского алкоголя, а резкий травяной вкус усиливал ощущение редкого продукта.
Бальзам везли из командировок, дарили начальству, врачам, родственникам и знакомым. Нередко бутылку хранили годами или передаривали, так и не открыв. В итоге упаковка оказалась для превращения товара в сувенир не менее важна, чем само содержимое.
Рижский бальзам оставил след даже на датском острове
Экспорт сделал бальзам частью культуры, далекой от Латвии. Особенно необычная традиция сложилась на датском острове Эре.
В конце XVIII века корабли из города Марсталь начали заходить в Ригу за зерном и другими товарами. Первое известное скандинавское письменное упоминание бальзама относится к 1807 году. Норвежский канатный мастер Оле Фальк Эббелл поручил капитану, отправившемуся в Ригу за пенькой, попросить у рижского продавца шесть кувшинов бальзама в качестве подарка.
Позднее напиток вошел в состав судовых аптечек. Он использовался на кораблях Королевского гренландского торгового ведомства вплоть до начала 1920-х годов.
В Марстале бальзам сохранился как часть местной морской идентичности. Его называют просто "Рига" и добавляют по 10-12 капель в рюмку аквавита. Смесь известна как "марсталлер".
Что находится в современной бутылке
Классический Рижский черный бальзам содержит 24 компонента, в том числе 17 растительных ингредиентов. Производитель раскрывает их названия, но не точные пропорции и порядок обработки.
Среди известных компонентов - липовый цвет, березовые почки, мята, полынь, зверобой, кора дуба, корни валерианы, имбиря, горечавки и аира, черный перец, мускатный орех, кожура померанца, малина и черника.
Растительное сырье настаивают в водно-спиртовой смеси в дубовых бочках около 30 дней. Получается концентрированная эссенция.
Затем к эссенции добавляют остальные компоненты, включая соки, карамель, бренди и медовую составляющую. Именно последовательность операций, пропорции и режимы выдержки составляют главный секрет. Официальное описание производства подтверждает использование 24 ингредиентов, дубовых бочек и традиционной керамической бутылки.
Современный производитель не позиционирует бальзам как лекарство. Исторические обещания исцелить перелом или укус бешеной собаки относятся к медицинским представлениям XVIII века и не имеют отношения к доказательной медицине.