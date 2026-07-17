Его подделывали, запрещали и едва не потеряли навсегда: тайны Рижского черного бальзама

В ноябре 1766 года рижский стекольщик Петер Даниэль Адам заявил через газету, что изготавливал этот бальзам уже 25 лет, а Кунце якобы позаимствовал у него формулу. Ева София ответила вполне современным аргументом: если Адам действительно был автором, почему он молчал при жизни ее мужа? Она объявила, что "настоящий раневой бальзам" можно приобрести только у нее. Но рынок уже заполнили подделки. К 1769 году продавались бутылки с фальшивыми печатями и скопированными инструкциями. Покупателю предлагалось проверять клеймо с инициалами "A. K.".