Без интернета не обойтись даже здесь.
В Латвии
Сегодня 16:03
Выяснилось, в каких местах у моря жители Латвии предпочитают сейчас отдыхать - есть верный признак
Летом жители Латвии массово отправляются к морю, что заметно увеличивает нагрузку на мобильную сеть. По данным мобильного оператора, в некоторых популярных прибрежных местах объем мобильного интернет-трафика вырос более чем в три раза.
По данным компании Tele2, по сравнению с весенними месяцами объем мобильного интернет-трафика в популярном месте отдыха Акменьрагс увеличился на 270%, в Лиелирбе - на 210%, а в Туе - на 160%. В среднем в десяти прибрежных населенных пунктах Латвии с самым высоким потреблением мобильного интернета этот показатель вырос на 130%.
С приходом теплой летней погоды многие жители Латвии предпочитают проводить отпуск и выходные у моря. В результате значительно возрастает нагрузка на мобильную сеть в прибрежных поселках, зонах отдыха и на пляжах.
В десятку мест Латвии, где потребление мобильного интернета выросло наиболее значительно, вошли Акменьрагс, Лиелирбе, Туя, Саулкрасты, Гарупе, Юркалне, Колка, Калтене, Кестерциемс и Лиласте.