Выяснилось, в каких местах у моря жители Латвии предпочитают сейчас отдыхать - есть верный признак

По данным компании Tele2, по сравнению с весенними месяцами объем мобильного интернет-трафика в популярном месте отдыха Акменьрагс увеличился на 270%, в Лиелирбе - на 210%, а в Туе - на 160%. В среднем в десяти прибрежных населенных пунктах Латвии с самым высоким потреблением мобильного интернета этот показатель вырос на 130%.