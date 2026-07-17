Не ради победы, а для истощения: зачем Кремлю затяжной судебный процесс против стран Балтии
Россия готовится к возможному обращению в международный суд против Латвии и других стран Балтии. В качестве основания Москва может использовать обвинения в дискриминации русскоязычного населения.
Расследование балтийских журналистов показало, что Россия может использовать этот процесс не только для юридической борьбы, но и как часть информационной войны. О возможном судебном разбирательстве и связанных с ним рисках в программе "900 sekundes" рассказала журналистка Инесе Браже.
По ее словам, все началось с ранее появившейся информации о намерении России обратиться в международные организации. Однако в ходе расследования журналистам удалось увидеть гораздо более широкую картину.
Вместе с коллегами из Литвы и Эстонии они собрали информацию о возможном иске и процессе его подготовки.
"Это была большая командная работа. Один человек нашел источник, другой получил документ, третий добыл дополнительную информацию. Затем все это объединилось в одно расследование", - рассказала Браже.
В чем Россия может обвинить страны Балтии
По имеющейся у журналистки информации, в основу возможного иска могут лечь уже известные заявления России о политике стран Балтии после восстановления независимости.
Претензии могут касаться:
- порядка предоставления гражданства;
- статуса неграждан;
- трактовки исторических событий;
- ограничений на проведение некоторых памятных мероприятий;
- предполагаемой дискриминации русскоязычного населения.
Эти обвинения не являются новыми, однако теперь Россия может собрать их в единый юридический документ и передать в международный суд.
Главной целью может быть не победа
Эксперты считают, что Россия может и не рассчитывать на победу в суде. Основной целью может стать финансовое и организационное истощение стран Балтии, а также получение международной площадки для распространения российской пропаганды.
"Цель заключается не только в победе или достижении какого-либо юридического результата. Они хотят истощить наши ресурсы. Такие судебные разбирательства стоят очень дорого и могут продолжаться от трех до десяти лет", - объяснила Браже.
Такой способ давления называют юридической войной. Это одна из форм гибридной войны, при которой государство использует обычные и на первый взгляд законные инструменты, например обращение в суд, для оказания политического и информационного давления.
Для Латвии, Литвы и Эстонии такой процесс может означать многолетнюю работу дипломатов и юристов, а также значительные расходы из государственного бюджета.
Журналисты были удивлены тем, что многие люди ничего не слышали о возможном судебном разбирательстве, хотя о подобных рисках ранее говорили и латвийские службы безопасности.
Пока неизвестно, подаст ли Россия отдельные иски против каждой страны Балтии или попытается начать один общий процесс. По словам Браже, независимо от выбранной формы к этим планам необходимо относиться серьезно, поскольку судебное разбирательство может стать еще одним инструментом российской операции влияния.