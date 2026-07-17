"Я вне Латвии": водитель отказалась подчиняться полиции, заявив, что законы на нее не распространяются. ВИДЕО

На записи женщина ведет себя вызывающе и заявляет полицейской: "Подумай, девочка, что тебе делать". Затем она настаивает, что вместе с пассажирами уедет на своем автомобиле: "Мы заберем машину и поедем туда, куда нам надо". Когда сотрудница полиции отвечает, что сделать это не получится, водитель уверенно повторяет: "Мы поедем. Обязательно".