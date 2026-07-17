"Я вне Латвии": водитель отказалась подчиняться полиции, заявив, что законы на нее не распространяются. ВИДЕО
В социальных сетях набирает популярность видео, на котором гражданка Латвии после остановки сотрудниками Государственной полиции пытается избежать ответственности, утверждая, что законы страны на нее не распространяются.
На записи женщина ведет себя вызывающе и заявляет полицейской: "Подумай, девочка, что тебе делать". Затем она настаивает, что вместе с пассажирами уедет на своем автомобиле: "Мы заберем машину и поедем туда, куда нам надо". Когда сотрудница полиции отвечает, что сделать это не получится, водитель уверенно повторяет: "Мы поедем. Обязательно".
После требования передать ключи от автомобиля женщина отказывается это сделать и обвиняет полицейских в "вооруженном ограблении, совершенном организованной группой". В подтверждение своих слов она ссылается на статью 12 Уголовного закона, предлагая собственную трактовку законодательства и утверждая, что действия полиции незаконны.
В ходе спора женщина заявляет: "Это ваши законы!", после чего повторяет обвинения в адрес полицейских. По ее словам, сотрудники полиции должны были лишь проверить ее на алкоголь, тогда как полицейская объясняет, что при остановке были выявлены и другие нарушения.
Однако водитель продолжает отрицать нарушения и заявляет: "Вы не можете установить то, чего нет. Вы находитесь в Латвийской Республике, а мы - вне ее. Мы на Земле". По ее версии, Латвийская Республика является не территорией, а лишь организацией.
Как сообщили в Государственной полиции, эта женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности. По данным полиции, она повторно попала в поле зрения правоохранителей за эксплуатацию автомобиля с несоответствующими регистрационными номерными знаками, без действующего полиса OCTA и без пройденного государственного технического осмотра.
В связи с выявленными нарушениями автомобиль был эвакуирован на стоянку Государственного агентства обеспечения.
Кто такие "суверенные граждане"?
Идеология так называемых "суверенных граждан" возникла в США. Федеральное бюро расследований (ФБР) относит часть представителей этого движения к категории "внутренних террористов".
Движение получило распространение в 1950-1970-х годах на фоне антигосударственных и конспирологических идей. Его сторонники утверждают, что государственная власть якобы не имеет над ними законной юрисдикции.
ФБР подчеркивает, что далеко не все последователи этой идеологии склонны к насилию. Однако правоохранительные органы уделяют особое внимание случаям, когда такие люди угрожают судьям и полицейским, используют поддельные документы, пытаются уклониться от исполнения судебных решений или оказывают сопротивление при задержании.
В США происходили и трагические инциденты с участием сторонников этого движения. Так, в 2018 году в штате Джорджия мужчина открыл огонь по полицейским, прибывшим для его ареста. Один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения. В 2010 году в Арканзасе Джерри Кейн и его сын Джозеф Кейн во время дорожной проверки застрелили двух полицейских.
Представители движения "суверенных граждан" используют псевдоюридические аргументы, пытаясь оспорить полномочия государственных органов и избежать исполнения законов. Как правило, они:
- называют себя "живыми людьми", а не юридическими лицами, утверждая, что государственные законы на них не распространяются;
- отказываются регистрировать автомобили, получать водительские удостоверения и оплачивать штрафы, заявляя, что они не "управляют транспортом", а лишь "путешествуют";
- не признают юрисдикцию судов, требуют доказать полномочия судей и полицейских, используют собственные "документы" и характерные фразы вроде "Я не признаю вашу юрисдикцию", "Я не юридическое лицо", "Я живой человек", "Вы мне не хозяин";
- пытаются не платить налоги и представляют в государственные учреждения не имеющие юридической силы документы, найденные в интернете, рассчитывая таким образом избавиться от долгов или отказаться от обязательств.
Юристы подчеркивают, что действие законов не зависит от личного согласия человека. Правовая система основывается на юрисдикции государства и принятых в установленном порядке законах, которые распространяются на граждан и всех лиц, находящихся на территории страны. Поэтому человек не может в одностороннем порядке отказаться соблюдать законодательство или заявить, что на него не распространяются, например, правила дорожного движения.