DelfinGroup оштрафовали на 285 000 евро: кредиты могли выдавать тем, кто не способен их вернуть
Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал DelfinGroup на 285 000 евро. По данным ведомства, компания не всегда видела все долги клиентов, поэтому кредиты могли получить люди, которым их не следовало выдавать.
В чем именно обвиняют DelfinGroup
Перед выдачей кредита компания должна оценить, сможет ли человек его вернуть. Для этого необходимо проверить его доходы, действующие кредиты и ежемесячные платежи.
По данным PTAC, DelfinGroup получала информацию не из всех работающих в Латвии бюро кредитных историй. Поэтому компания могла не видеть часть долгов потенциального клиента и неправильно оценить его способность вернуть новый заем. В результате кредиты могли получить люди, которым их выдавать не следовало. Некоторые клиенты также могли взять на себя слишком большие долговые обязательства.
PTAC считает, что такая практика продолжалась долго и могла серьезно повлиять на финансовые решения потребителей. Если подобное нарушение повторится, PTAC сможет рассмотреть вопрос о приостановке лицензии DelfinGroup.
Почему штраф немного уменьшили
С 30 сентября 2025 года DelfinGroup начала запрашивать сведения во всех бюро кредитной информации. Учитывая это, PTAC уменьшил штраф на 5%.
Сумма в 285 000 евро составляет 0,46% оборота компании за 2025 год и 4,16% ее прибыли после уплаты налогов. PTAC считает такой штраф соразмерным нарушению и его возможным последствиям.
DelfinGroup не согласна
Компания заявила, что оспорит штраф. В DelfinGroup считают, что PTAC выбрал наказание вместо диалога и фактически оштрафовал компанию за ситуацию шестилетней давности.
"Нам жаль, и для нас неприемлемо, что PTAC совершенствует оценку кредитной истории только путем наказания отдельных компаний в показательных делах, а не при помощи более широких изменений", - заявил руководитель юридического отдела и отдела соответствия требованиям DelfinGroup Эдгарс Турлайс.
По словам представителей компании, еще в 2020 году они письменно сообщили PTAC, что, по их мнению, закон не обязывает кредиторов запрашивать данные абсолютно во всех бюро кредитной информации. Однако PTAC около пяти лет не реагировал на это объяснение и начал дело против компании только в марте 2025 года.
Как DelfinGroup проверяет клиентов
Компания утверждает, что перед выдачей займа проверяет доходы и кредитную историю человека.
Доходы клиента сверяют с данными Службы государственных доходов или банковской выпиской. Информацию о ежемесячных кредитных платежах сравнивают с данными бюро Crefo birojs. С конца сентября 2025 года DelfinGroup также получает сведения из Kredītinformācijas birojs.
Компания считает, что главная проблема заключается в отсутствии единых правил для всех кредиторов. По ее данным, одни кредиторы передают информацию сразу в два бюро, а другие только в одно.
Различаются и сроки обновления данных. Одни компании делают это за один рабочий день, другие через три дня, месяц или еще позднее.
DelfinGroup утверждает, что сама передает и обновляет информацию в двух бюро в течение одного рабочего дня после выдачи или погашения кредита.
"Получается, что PTAC обвиняет компанию в том, что она уже добровольно делает", - заявили в DelfinGroup.
Что предлагает компания
По мнению DelfinGroup, проблему можно решить одним из двух способов:
- обязать всех кредиторов передавать информацию обо всех займах во все работающие в Латвии бюро кредитных историй;
- создать единую базу данных под контролем Банка Латвии, в которой будет собираться информация о кредитах человека как в банках, так и у небанковских кредиторов.
Компания считает, что без изменения всей системы штрафы для отдельных кредиторов не решат проблему.
В DelfinGroup также подчеркивают, что им самим невыгодно выдавать деньги людям, которые не смогут вернуть кредит, поскольку это приведет к убыткам.
Решение PTAC можно обжаловать в Административном районном суде в течение месяца после его вступления в силу. DelfinGroup уже заявила, что воспользуется этим правом.
В 2025 году оборот концерна DelfinGroup составил 78,2 миллиона евро, увеличившись на 24,1%. Прибыль выросла на 31,5% и достигла 9,6 миллиона евро. Кредитный портфель компании в конце года составлял 144,4 миллиона евро.
DelfinGroup работает под брендами Banknote и Vizia. Крупнейшим владельцем компании является инвестиционная управляющая компания Indexo, которой принадлежат 72,07% акций.