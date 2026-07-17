DelfinGroup оштрафовали на 285 000 евро: кредиты могли выдавать тем, кто не способен их вернуть

По словам представителей компании, еще в 2020 году они письменно сообщили PTAC, что, по их мнению, закон не обязывает кредиторов запрашивать данные абсолютно во всех бюро кредитной информации. Однако PTAC около пяти лет не реагировал на это объяснение и начал дело против компании только в марте 2025 года.