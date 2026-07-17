Таромат не принимает бутылку? В Латвии появился помощник, который объяснит причину

"Наша цель состоит в том, чтобы использование депозитной системы было максимально простым и удобным для каждого. Поэтому мы целенаправленно используем возможности цифровых инноваций, чтобы постоянно улучшать опыт клиентов и становиться еще доступнее. Новый помощник в WhatsApp обеспечит мгновенную поддержку и поможет найти решение в любое время суток. При этом пользователи могут быть уверены, что не останутся один на один с технологиями, поскольку в решении более специфических вопросов в рабочее время помогут сотрудники "Депозитного пункта", которые подключатся к общению", - подчеркнул председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.