Таромат не принимает бутылку? В Латвии появился помощник, который объяснит причину
Летом вместе с потреблением напитков заметно увеличивается и объем упаковки, сдаваемой в депозитную систему. Хотя большинство бутылок и банок тароматы принимают без проблем, иногда автомат может отклонить упаковку. Зачастую причина заключается не в технической неисправности, а в легко устранимых ошибках при подготовке тары к сдаче.
Чтобы сократить количество таких случаев и помочь жителям быстрее получать ответы на вопросы, "Депозитный пункт" запускает нового помощника на основе искусственного интеллекта в WhatsApp.
"Наша цель состоит в том, чтобы использование депозитной системы было максимально простым и удобным для каждого. Поэтому мы целенаправленно используем возможности цифровых инноваций, чтобы постоянно улучшать опыт клиентов и становиться еще доступнее. Новый помощник в WhatsApp обеспечит мгновенную поддержку и поможет найти решение в любое время суток. При этом пользователи могут быть уверены, что не останутся один на один с технологиями, поскольку в решении более специфических вопросов в рабочее время помогут сотрудники "Депозитного пункта", которые подключатся к общению", - подчеркнул председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
Чтобы сдача упаковки проходила без затруднений, "Депозитный пункт" назвал пять наиболее распространенных ошибок.
Поврежденная или смятая этикетка
Чтобы таромат принял упаковку, он должен считать хорошо различимый штрихкод. Так система может убедиться, что тара относится к латвийской депозитной системе и за нее можно вернуть депозитную плату. Если этикетка порвана, смята или сильно повреждена, автомат может не принять упаковку.
В упаковке осталась жидкость или посторонние предметы
Перед сдачей упаковку необходимо полностью опустошить. Также следует убедиться, что внутри нет посторонних предметов, например окурков, бумаги или остатков еды. Такую загрязненную тару не только нельзя сдать в депозитную систему, но и зачастую невозможно переработать в новые материалы или использовать повторно.
На упаковке нет латвийского депозитного знака
В латвийскую депозитную систему можно сдавать только упаковку, на которой имеется латвийский депозитный знак. Бутылки и банки, приобретенные за границей и не имеющие такого знака, латвийские тароматы не принимают.
Упаковка еще не зарегистрирована или штрихкод имеет низкое качество
В редких случаях таромат может отклонить и упаковку, приобретенную в Латвии. Это может произойти, если производитель или импортер выпустил ее на рынок до завершения регистрации в депозитной системе.
Проблемы также могут возникнуть из-за некачественной наклейки со штрихкодом на импортных напитках, которую датчик не способен считать. В таких случаях жителей призывают сообщить об этом оператору депозитной системы, чтобы проблема была устранена как можно быстрее.
Упаковка сплющена или деформирована
Хотя большинство пользователей уже знают об этом требовании, люди по-прежнему пытаются сдавать слишком сильно деформированную упаковку. Таромат распознает не только штрихкод, но и форму самой тары. Если бутылка или банка сильно сплющена или повреждена, датчик не сможет правильно ее идентифицировать.
Если пластиковая бутылка лишь немного деформировалась, например из-за перепадов температуры, ее форму часто можно восстановить. Для этого следует открутить крышку и расправить бутылку.
Как может помочь помощник на основе искусственного интеллекта
Новый помощник в WhatsApp доступен круглосуточно. Он позволяет мгновенно получить ответы на вопросы о депозитной системе, а также передать "Депозитному пункту" информацию о проблемной упаковке, которую не принимают тароматы.
В рабочее время за работой помощника следит сотрудник "Депозитного пункта", который при необходимости подключается к общению.
Связаться с "Депозитным пунктом" можно в WhatsApp по номеру +371 26396234.
С помощью нового помощника можно:
- выяснить, почему конкретную упаковку не принимает таромат, и передать эту информацию "Депозитному пункту";
- получить помощь, если таромат не выдал купон;
- найти ближайший депозитный пункт и узнать время его работы;
- проверить, можно ли сдать конкретный вид упаковки;
- получить ответы на другие распространенные вопросы о депозитной системе.