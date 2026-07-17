Подключился - и денег нет: мошенники разработали новую схему, от которой уже страдают жители Латвии

В Латвии ситуация также становится все более тревожной. По данным Государственной полиции, в 2025 году телефонные мошенники, использующие методы фишинга, а также инвестиционные аферисты похитили у жителей почти 19,9 млн евро - на 69% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев 2026 года ущерб от этих видов мошенничества уже превысил 6,7 млн евро.