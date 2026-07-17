Подключился - и денег нет: мошенники разработали новую схему, от которой уже страдают жители Латвии
Bite Latvija предупреждает о стремительном распространении в интернете так называемых криптовалютных мошеннических схем pig butchering ("откорм свиньи"), в которых пользователям обещают бесплатные Bitcoin и Satoshi.
Система безопасности Antivīruss Plus зафиксировала мошеннические сайты, на которые жители Латвии попадают, переходя по вводящей в заблуждение рекламе в социальных сетях. В таких объявлениях обещают вознаграждение в криптовалюте за выполнение простых заданий, однако после перехода на сайт и подключения цифрового кошелька для получения "награды" он мгновенно опустошается, а мошенники получают доступ к конфиденциальной информации.
Цифровое инвестиционное мошенничество становится все более изощренным, обещая легкий заработок и вовлекая все больше жителей Европы. Согласно обзору Интерпола Global Financial Fraud Threat Assessment за 2026 год, в период с 2024 по 2025 год европейские страны на 69% чаще объявляли международный розыск по делам о финансовом мошенничестве, что свидетельствует о растущих масштабах организованной финансовой преступности.
В Латвии ситуация также становится все более тревожной. По данным Государственной полиции, в 2025 году телефонные мошенники, использующие методы фишинга, а также инвестиционные аферисты похитили у жителей почти 19,9 млн евро - на 69% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев 2026 года ущерб от этих видов мошенничества уже превысил 6,7 млн евро.
Сейчас все большую популярность приобретают схемы pig butchering, при которых мошенники неделями или даже месяцами завоевывают доверие людей через социальные сети и сайты знакомств, постепенно убеждая их вкладывать деньги в якобы надежные криптовалютные проекты.
Преступники создают профессионально оформленные сайты, используют изображения и видео, созданные искусственным интеллектом, а также активно рекламируются в социальных сетях, создавая FOMO-эффект - страх упустить выгодную возможность - и впечатление, что человек общается с лицензированным инвестиционным консультантом. На самом деле за такими платформами зачастую стоят организованные преступные группы, единственная цель которых - получить доступ к цифровым кошелькам и похитить деньги.
Одним из последних примеров стала обнаруженная в июне системой Antivīruss Plus мошенническая платформа BitcoClaim, имитирующая сервис для работы с криптовалютой. Пользователям обещают бесплатные Bitcoin и Satoshi за выполнение простых заданий и подключение цифрового кошелька, однако после создания учетной записи и подключения криптокошелька средства с него мгновенно исчезают.
По аналогичной схеме мошенники рекламируют в социальных сетях инвестиции в акции, золото, энергетические проекты и другие финансовые инструменты, обещая высокую доходность при минимальном риске. Более того, на начальном этапе пользователям нередко демонстрируют фиктивную прибыль, побуждая их вкладывать все большие суммы.
Эксперты советуют перед любыми инвестициями обязательно проверять, имеет ли платформа необходимую лицензию, зарегистрирована ли компания и существует ли о ней достоверная информация. Кроме того, рекомендуется никогда не подключать цифровой кошелек к сайтам, на которые ведет реклама в социальных сетях, ссылки из групп WhatsApp и других мессенджеров, а также ссылки, присланные незнакомыми людьми.
Ранее Otkrito.lv сообщал о стремительном распространении в Европе другого вида мошенничества — поддельных QR-кодов, или так называемого «квишинга» (quishing).