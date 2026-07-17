Жителей Риги предупредили: сегодня и завтра ждите серьезных транспортных заторов
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, в пятницу во второй половине дня в окрестностях Риги ожидается интенсивное и замедленное движение, особенно в направлении побережья.
Водителям также напоминают, что дорожные работы продолжаются в Икшкиле, Олайне и на начальном участке Лиепайского шоссе.
В субботу более интенсивное движение ожидается в направлении Лиепаи, где пройдет концерт группы Prāta vētra. На Лиепайском шоссе (A9) на участках от Бривкални до Кливес и от Блидене до Броцены продолжаются ремонтные работы с реверсивным движением, поэтому при большом потоке транспорта возможны заторы.
В целом на государственной дорожной сети ремонтные работы ведутся на 72 участках. На многих из них установлены временные светофоры, поэтому водителям рекомендуется заранее предусмотреть дополнительное время на поездку.
Актуальная информация обо всех ограничениях движения, связанных с ремонтом дорог, опубликована на карте на сайте Latvijas Valsts ceļi.
Наиболее значительные ограничения движения на государственных магистралях:
- на Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале - два участка с временными светофорами, ограничение скорости 30, 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда ремонтного участка - 40 минут;
- от Калнишки до Любасте - один участок с временным светофором, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда - около 25 минут;
- на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке A14 до Свенте - три участка с временными светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда - около 30 минут;
- на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Блидене до Братского кладбища у Пурвакрогса - один участок с временным светофором, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, местами сужение проезжей части. Время проезда - около 20 минут.