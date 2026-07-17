Жителей Риги предупредили: сегодня и завтра ждите серьезных транспортных заторов

В субботу более интенсивное движение ожидается в направлении Лиепаи, где пройдет концерт группы Prāta vētra. На Лиепайском шоссе (A9) на участках от Бривкални до Кливес и от Блидене до Броцены продолжаются ремонтные работы с реверсивным движением, поэтому при большом потоке транспорта возможны заторы.