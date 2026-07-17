Россия должна это услышать: НАТО вновь подтвердило готовность защищать Латвию

"Я думаю, что это действительно очень важный сигнал как для наших жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что лидеры стран альянса едины в своем представлении о том, как мы будем продолжать совместную работу", - заявил дипломат в интервью Латвийскому телевидению.