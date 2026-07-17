Россия должна это услышать: НАТО вновь подтвердило готовность защищать Латвию
Саммит НАТО в Турции прошел без громких заявлений, но принес Латвии важные гарантии безопасности. Страны альянса подтвердили действие статьи 5, назвали Россию одной из главных угроз и договорились продолжать военную поддержку Украины.
В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш отметил, что в декларации саммита в предельно сжатой форме была зафиксирована единая позиция лидеров стран альянса по важнейшим вопросам. В будущем документ сможет использоваться не только для публичной коммуникации, но и как основа для дальнейшей работы.
По словам Риекстиньша, с точки зрения Латвии саммит оказался действительно очень успешным, поскольку на нем вновь подтвердили поддержку коллективной обороны и статьи 5 Североатлантического договора. Этот вопрос часто становится предметом дискуссий о том, сохраняет ли альянс единство.
"Я думаю, что это действительно очень важный сигнал как для наших жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что лидеры стран альянса едины в своем представлении о том, как мы будем продолжать совместную работу", - заявил дипломат в интервью Латвийскому телевидению.
Он также признал, что важной частью саммита НАТО стала оценка выполнения решений, принятых во время предыдущей встречи, особенно в отношении дополнительных финансовых вложений в оборону.
По словам Риекстиньша, на саммите был отмечен тот факт, что за минувший год европейские страны и Канада дополнительно вложили 140 миллиардов долларов США в укрепление своих оборонных возможностей. Это особенно важно с учетом неоднократных претензий руководства США о том, что на протяжении многих лет именно Соединенные Штаты несли основную финансовую нагрузку по укреплению НАТО.
Также была зафиксирована единая позиция, согласно которой Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом.
"Это не просто политический лозунг. Это означает, что в дальнейшей работе мы будем исходить из того, каким образом противостоять этой угрозе", - пояснил посол Латвии при НАТО.
Еще одним важным результатом саммита Риекстиньш назвал обязательство продолжить военную поддержку Украины в войне против страны-агрессора России.
Как сообщалось, в начале июля лидеры НАТО на саммите в Анкаре поддержали обязательство предоставить Украине в 2026 и 2027 годах военную помощь на общую сумму 140 миллиардов евро.
В декларации лидеры стран НАТО, включая США, вновь подтвердили неизменную приверженность статье 5 договора альянса, предусматривающей оказание взаимной помощи.
В документе говорится, что для противодействия долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся террористической угрозе, европейские союзники и Канада в прошлом году увеличили вложения в основные оборонные нужды более чем на 139 миллиардов долларов США.
Кроме того, союзники вновь подчеркнули, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и призвали Тегеран полностью соблюдать принцип свободы судоходства в Ормузском проливе.