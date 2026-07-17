Иностранных студентов в Латвии ждут новые жесткие правила и проверки

По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии учились почти 75 000 студентов, более 12 000 из которых были иностранцами. В последние годы увеличилось как количество видов на жительство, выданных для учебы, так и число аннулированных разрешений. Кроме того, среди иностранных студентов стали чаще выявлять нарушения правил пребывания и трудоустройства.