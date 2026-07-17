Иностранных студентов в Латвии ждут новые жесткие правила и проверки
Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Об этом свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов, опубликованные на Портале правовых актов.
Министерство образования и науки, перешедшее под контроль Национального объединения, хочет добиться того, чтобы на учебу принимали абитуриентов с достаточным уровнем академической подготовки и знаниями иностранных языков. Борьба с миграцией в Латвию в настоящее время стала одним из политических приоритетов Национального объединения.
По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии учились почти 75 000 студентов, более 12 000 из которых были иностранцами. В последние годы увеличилось как количество видов на жительство, выданных для учебы, так и число аннулированных разрешений. Кроме того, среди иностранных студентов стали чаще выявлять нарушения правил пребывания и трудоустройства.
Предлагаемые изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными организациями. Срок действия таких сертификатов планируется сократить с пяти до трех лет.
Также предлагается отменить действующее исключение, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не предоставлять языковой сертификат, если предыдущее образование они получили на языке выбранной учебной программы. В дальнейшем международно признанное подтверждение знания языка должны будут предоставлять все иностранные студенты.
Планируется установить и минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов. При поступлении на бакалаврские программы оценки в аттестате по профильным предметам должны будут составлять не менее 60%.
Кроме того, предлагается обязать абитуриентов предоставлять результаты теста SAT, набрав не менее 1200 баллов. SAT представляет собой стандартизированный экзамен, который университеты по всему миру используют для оценки навыков чтения, письма и математики.
Руководство министерства считает, что такие требования позволят оценивать академическую подготовку абитуриентов по единым критериям независимо от страны их происхождения.
Министерство также предлагает обязать вузы хранить в личных делах иностранных студентов видеозаписи собеседований, проведенных при поступлении. Авторы изменений утверждают, что при рассмотрении заявлений на получение визы в дипломатических представительствах Латвии выявлялись случаи, когда граждане третьих стран, принятые на англоязычные программы, не могли ответить по-английски даже на простые вопросы.
Вузы также планируется обязать учитывать участие иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины не будет посещать занятия десять дней подряд, окажется недоступен для связи или в течение месяца посетит менее 80% занятий, вуз должен будет отчислить его.