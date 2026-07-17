Редеющая Латвия: на каждого новорожденного в стране приходится почти три смерти
Демографическая пропасть в Латвии становится все глубже. Всего за пять месяцев число умерших превысило число родившихся почти на 7000 человек, а количество браков рухнуло почти на 20%.
За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 4589 новорожденных - на 4,5%, или на 216 детей, меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
Среди зарегистрированных новорожденных было 2323 мальчика - на 6,6%, или на 164 ребенка, меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года. Девочек родилось 2266 - на 2,2%, или на 52 ребенка, меньше.
В мае в Латвии зарегистрировали 947 новорожденных - на 3,1%, или на 30 детей, меньше, чем в мае 2025 года. Среди них были 477 мальчиков и 470 девочек.
За первые пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 11 448 умерших - на 1,9%, или на 215 человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерли 11 233 человека.
Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 6859 человек. Годом ранее разница составляла 6428 человек.
За первые пять месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 2396 браков - на 19,8%, или на 591 брак, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
По предварительным данным, на 1 июня 2026 года численность населения Латвии составляла 1,833 миллиона человек.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что население Латвии может сократиться до 1,62 миллиона: власти готовят стратегию до 2050 года.