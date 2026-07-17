В Латвии ожидается до +28 градусов, на побережье будет прохладнее.
В Латвии
Сегодня 09:01
До +28 градусов и почти без дождя: какой будет погода в Латвии
В четверг в Латвии сохранится теплая погода, воздух прогреется до +28 градусов, местами возможен небольшой дождь.
Днем ожидается переменная облачность, на востоке будет солнечно. Сохранится слабый ветер, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +24...+28 градусов, на побережье местами будет немного прохладнее. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним или высоким.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +26...+28 градусов.