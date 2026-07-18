Онлайн-аптеки набирают популярность: какие препараты чаще всего покупают латвийцы

По ее словам, типичный клиент онлайн-аптеки - женщина в возрасте от 30 до 50 лет, чаще всего проживающая в Риге или ее окрестностях и заботящаяся о здоровье всей семьи. Нередко в одном заказе приобретаются товары сразу для нескольких членов семьи. В отличие от обычных аптек, покупки в интернете можно совершать круглосуточно.