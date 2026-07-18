Онлайн-аптеки набирают популярность: какие препараты чаще всего покупают латвийцы
Жители Латвии все чаще приобретают товары для здоровья через интернет, а онлайн-аптеки из альтернативного канала покупок постепенно превращаются в повседневное решение. Жители регионов особенно ценят возможность заказать товары, которые не всегда доступны в ближайшей аптеке. Электронная торговля уменьшает географические различия в доступности продукции и предлагает более широкий ассортимент.
По наблюдениям InternetAptieka.lv, чаще всего покупатели заказывают витамины и пищевые добавки, безрецептурные лекарства, дерматологическую косметику, товары для детей и средства для повседневного ухода за здоровьем. Одновременно все больше людей задумываются о долгосрочной профилактике, а не только о лечении уже возникших заболеваний.
"Мы видим, что люди все активнее вкладывают средства в профилактику. Сейчас наиболее востребованы магний, витамин D, омега-3, пробиотики, коллаген, препараты железа, солнцезащитные и дерматологические косметические средства. Хотя число покупок растет во всех возрастных группах, самыми активными клиентами онлайн-аптек остаются люди в возрасте от 26 до 55 лет", - рассказала руководитель отдела маркетинга InternetAptieka.lv Тина Гайлума.
По ее словам, типичный клиент онлайн-аптеки - женщина в возрасте от 30 до 50 лет, чаще всего проживающая в Риге или ее окрестностях и заботящаяся о здоровье всей семьи. Нередко в одном заказе приобретаются товары сразу для нескольких членов семьи. В отличие от обычных аптек, покупки в интернете можно совершать круглосуточно.
Наибольшее число заказов по-прежнему приходится на Ригу и ее окрестности, однако онлайн-аптеками активно пользуются и жители регионов. Именно за пределами крупных городов преимущества таких сервисов зачастую наиболее заметны.
"Люди ценят возможность за несколько минут заказать необходимые товары и получить их в удобном месте. Это особенно важно для семей, занятых людей и тех, кто живет далеко от крупных центров. Самым популярным способом доставки стали посылочные автоматы, поскольку покупателям не нужно ждать приезда курьера", - отметила руководитель отдела продаж SmartPosti в Латвии Даце Дауге-Залите.
Часть клиентов выбирает посылочные автоматы SmartPosti, расположенные внутри помещений. Для товаров медицинского и косметического назначения стабильная температура может быть дополнительным преимуществом, особенно в жаркие летние и холодные зимние дни.
Как и в традиционных аптеках, в электронной торговле наблюдаются сезонные тенденции. Осенью и зимой растет спрос на средства для укрепления иммунитета, витамин D и препараты от простуды. Весной чаще приобретают средства от аллергии, а летом - солнцезащитную продукцию, средства от насекомых и товары для дорожной аптечки.
Представители отрасли прогнозируют, что в ближайшие пять лет электронная торговля товарами для здоровья в Латвии продолжит развиваться. Ожидается, что доставка станет быстрее, предложения - более персонализированными, а спрос на профилактическую продукцию продолжит расти.