Забудьте страшные истории о советской армии: латвийским призывникам дали советы перед началом службы
Уже в ближайшее время более тысячи молодых жителей Латвии начнут службу в системе государственной обороны. В Министерстве обороны рассказали, как справиться с волнением, подготовиться к новым условиям и избежать распространенных заблуждений об армии.
В Министерстве обороны Латвии дали рекомендации молодым людям, которым предстоит пройти государственную службу обороны (VAD), и рассказали, как подготовиться к новому этапу жизни и снизить тревожность перед началом службы.
В соцсетях представители ведомства напомнили, что в ближайшее время 1277 молодых людей приступят к 11-месячной службе. Для многих это станет первым серьезным опытом вдали от привычной домашней обстановки, поэтому чувство волнения перед неизвестностью является совершенно естественным.
Министерство призывает не формировать представление о службе по художественным фильмам или рассказам дедушек о советской армии. Подчеркивается, что в Национальных вооруженных силах Латвии основой являются уважительное отношение, равенство и последовательный процесс обучения. Физические нагрузки увеличиваются постепенно, чтобы новобранцы могли адаптироваться.
Будущим военнослужащим советуют не стесняться задавать вопросы заранее и уточнять все интересующие детали у специалистов службы государственной обороны.
Большую часть необходимого снаряжения призывники получат уже после прибытия в часть. Однако опытные военнослужащие рекомендуют заранее приобрести качественные туристические или военные носки, спортивное нижнее белье, а также средства личной гигиены, которые пригодятся в полевых условиях, например влажные салфетки и цинковую мазь.
Отдельное внимание уделяется внешнему виду. Мужчинам советуют коротко постричься и быть гладко выбритыми, женщинам - собирать волосы в косу или хвост и отказаться от длинных или ярких ногтей. В Министерстве обороны отмечают, что эти требования продиктованы не эстетикой, а практичностью и вопросами гигиены.
Также будущим призывникам напоминают, что в случае психологических трудностей во время службы они смогут обратиться за помощью к военным психологам и капелланам. Кроме того, важной поддержкой станут сослуживцы, с которыми совместное преодоление испытаний нередко перерастает в крепкую дружбу.
В Министерстве обороны подчеркивают, что девиз государственной службы обороны - "Научись побеждать!", а первый шаг к этому - преодолеть собственное волнение перед началом нового жизненного этапа.