Забудьте страшные истории о советской армии: латвийским призывникам дали советы перед началом службы

Также будущим призывникам напоминают, что в случае психологических трудностей во время службы они смогут обратиться за помощью к военным психологам и капелланам. Кроме того, важной поддержкой станут сослуживцы, с которыми совместное преодоление испытаний нередко перерастает в крепкую дружбу.