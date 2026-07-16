"Относятся к нам как к папуасам": латвийский фермер в ярости из-за выходки зарубежных автотуристов

"Я поддерживаю мост в порядке, потому что людям нужно добираться до асфальтированной дороги. Чтобы попасть к ферме другим путем, мне приходится делать крюк в 11 километров. По мосту я хожу проверять животных зимой. Он нужен и соседям, чтобы добраться до остановки и автобуса. Мне не жалко его ремонтировать. Но обидно, что какие-то идиоты ломают его ради развлечения. Я его починю, это не проблема. Просто с нами не считаются и относятся к нам как к каким-то папуасам. Свиньи, что еще сказать", - возмутился Оскар.