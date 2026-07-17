Скандал в Латвии: вице-мэр Риги обозвал иммигрантов "обезьянами" и отказался извиняться

Высказывание Ратниекса получило широкий резонанс и также привлекло внимание латвийских СМИ. Позже сам вице-мэр выступил с развернутым заявлением. По его словам, никакое общественное давление со стороны сторонников миграции не заставит его изменить позицию. Он заявил, что закрытие "шлюзов" для иммиграции из третьих стран необходимо для того, чтобы Латвия не столкнулась с проблемами, которые, по его мнению, существуют в крупных городах Великобритании, Франции, Швеции, Испании, Италии и других стран Западной Европы.