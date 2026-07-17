Уже 953 пациента: Рижская восточная больница продолжает принимать раненых украинских военных
16 июля 2026 года Рижская Восточная клиническая университетская больница уже в 40-й раз совместно с благотворительным проектом M-Help.com приняла тяжело пострадавших в развязанной Россией войне украинских военнослужащих. На этот раз в крупнейшую больницу Латвии доставили 23 бойца. Всего с начала войны сюда прибыли уже 953 пациента из Украины.
Автобус с украинскими военнослужащими встретили первый секретарь посольства Украины в Латвии Данило Киндрис, а также команда медиков Клиники неотложной медицинской помощи и приема пациентов Восточной больницы - Алексей Вишняков, Ричард Геннадий Русанов, Инесе Ларионова и другие врачи и медицинские работники.
Всем прибывшим из Украины пациентам провели комплексную оценку состояния здоровья, включая лабораторные исследования и тестирование на возможное наличие инфекций с множественной лекарственной устойчивостью, которые быстро возникают и распространяются в условиях войны. Нескольким пострадавшим также провели дополнительные радиологические обследования для уточнения состояния ранений.
После обследования военнослужащих распределят между другими лечебными и реабилитационными учреждениями Латвии в зависимости от характера последствий полученных травм.
Согласно предварительному плану, один пациент продолжит сложное и длительное лечение в Больнице травматологии и ортопедии. Четырех пациентов переведут в Национальный реабилитационный центр "Вайвари", шестерых - в реабилитационный центр "Лигатне", еще 12 - в Национальный реабилитационный центр "Яункемери".
В лечении пострадавших участвуют травматологи, хирурги, микрохирурги, инфекционисты, специалисты по физической и реабилитационной медицине, физиотерапевты, эрготерапевты, радиологи и сотрудники лабораторий.