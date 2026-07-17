Уже 953 пациента: Рижская восточная больница продолжает принимать раненых украинских военных

Всем прибывшим из Украины пациентам провели комплексную оценку состояния здоровья, включая лабораторные исследования и тестирование на возможное наличие инфекций с множественной лекарственной устойчивостью, которые быстро возникают и распространяются в условиях войны. Нескольким пострадавшим также провели дополнительные радиологические обследования для уточнения состояния ранений.