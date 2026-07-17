Население Латвии может сократиться до 1,62 миллиона: власти готовят стратегию до 2050 года

"Латвия прежде всего должна договориться о своем видении развития и только после этого подбирать возможности финансирования. Мы не должны начинать с вопроса, как освоить европейские деньги. Начинать нужно с вопроса, какую Латвию мы хотим построить и какие решения и инвестиции для этого необходимы уже сегодня. Следующий период финансирования Европейского союза станет решающим, поэтому эти средства необходимо разумно использовать для долгосрочного роста Латвии", - подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.