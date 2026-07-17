Население Латвии может сократиться до 1,62 миллиона: власти готовят стратегию до 2050 года
Безопасное и устойчивое государство, сильная экономика, благосостояние людей и латышская национальная идентичность - взаимосвязанные цели долгосрочного развития Латвии. Кабинет министров и Совет национального развития встретились, чтобы обсудить основу стратегии "Латвия 2050". Она должна стать главным ориентиром для развития страны, определения общих целей, инвестиций и бюджетных решений на следующие десятилетия.
"Латвия прежде всего должна договориться о своем видении развития и только после этого подбирать возможности финансирования. Мы не должны начинать с вопроса, как освоить европейские деньги. Начинать нужно с вопроса, какую Латвию мы хотим построить и какие решения и инвестиции для этого необходимы уже сегодня. Следующий период финансирования Европейского союза станет решающим, поэтому эти средства необходимо разумно использовать для долгосрочного роста Латвии", - подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.
Безопасность, благосостояние и латышская идентичность
Разработанный исследователями Латвийского университета подход предлагает основу адаптивной и устойчивой модели развития, соответствующей потребностям страны. Она опирается на фундаментальные ценности Латвии и способность защищать их в быстро меняющемся мире.
"Латвия 2050" - это видение ориентированного на человека, творческого и демократического государства, основой которого является образованное и здоровое общество. Страна должна быть способна гарантировать внешнюю и внутреннюю безопасность, использовать инновации и новые технологии для развития экономики с высокой добавленной стоимостью, а латышский язык и культура должны укреплять национальное самосознание и сплоченность.
Все эти цели взаимосвязаны. Безопасное и дееспособное государство является основой экономического роста, инвестиций, благосостояния и общественного доверия. Развитая экономика позволяет поддерживать язык и культуру, а латышский язык и культура укрепляют существование государства.
Три сценария развития Латвии
Исследование Латвийского университета предлагает три сценария развития страны до 2050 года.
Целевой сценарий предусматривает структурные реформы, переход к цифровой, зеленой и основанной на знаниях экономике, рост производительности, сильное государственное управление и сплоченное общество.
При инерционном сценарии экономика будет расти медленно, численность рабочей силы продолжит сокращаться, а реформы останутся фрагментарными. Негативный сценарий предполагает, что низкая рождаемость, эмиграция, слабая производительность и стагнация будут усиливать друг друга.
Разница между целевым и негативным сценариями к 2050 году может достичь 26,5 миллиарда евро валового внутреннего продукта и примерно 310 тысяч жителей. Чем дольше откладываются важные решения в сфере демографии, образования, производительности, энергетики и государственного управления, тем сложнее будет изменить траекторию развития страны.
Решения необходимо принимать сейчас
Долгосрочное направление Латвии должно быть определено уже в 2027 году, поскольку следующий Национальный план развития будет действовать одновременно с многолетним бюджетом Европейского союза на 2028-2034 годы.
Одновременно сокращается число трудоспособных жителей, что напрямую влияет на экономический рост, налоговые поступления и способность государства финансировать оборону, здравоохранение, образование и социальную защиту. Согласно базовому сценарию Латвийского университета, к 2050 году численность населения страны может сократиться примерно до 1,62 миллиона человек. Кроме того, следующий период развития охватит двое выборов в Сейм. Поэтому долгосрочные цели должны оставаться ясными и устойчивыми вне зависимости от смены политических циклов.
От ценностей к конкретным результатам
Экономического роста и благосостояния невозможно добиться с помощью отдельных, не связанных между собой проектов. Сначала необходимо укрепить основы развития - внешнюю и внутреннюю безопасность, эффективное государственное управление, достаточное бюджетное пространство, надежную инфраструктуру и доступную энергию. Это позволит повысить производительность, привлечь инвестиции и увеличить добавленную стоимость.
Министры в целом поддержали стратегию "Латвия 2050" как ориентир для будущих отраслевых решений, государственного бюджета и распределения финансирования Европейского союза. Реформы и инвестиции будут оцениваться с учетом их вклада в безопасность страны, конкурентоспособность экономики и качество жизни людей.
Национальный план развития на 2028-2034 годы станет первым конкретным этапом на пути к реализации этого видения. "Латвия 2050" определит направление движения, а план развития - первоочередные задачи и распределение доступных ресурсов.
При подготовке стратегии Государственная канцелярия продолжит сотрудничество с учеными, предпринимателями и другими партнерами. То, какой станет Латвия в 2050 году, зависит от решений, принимаемых уже сегодня.