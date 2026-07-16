Кулбергс: наша общая цель - победа Украины

Кроме того, Кулбергс провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны договорились в ближайшее время организовать двусторонний визит для дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, привлечении инвестиций и сфере безопасности. В ходе бесед с премьер-министрами Мальты и Албании обсуждались вопросы привлечения инвестиций, развития экономики и создания новых возможностей для экономического роста.