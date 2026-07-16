Кулбергс: наша общая цель - победа Украины
Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил после рабочего визита в столицу Франции Париж премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
Как сообщила советник премьер-министра по вопросам коммуникации Элина Шверна, два дня назад Кулбергс находился с рабочим визитом в Париже, где принял участие во встрече лидеров стран "коалиции желающих", посвященной поддержке Украины и вопросам европейской безопасности.
В ходе визита Кулбергс также провел встречи с лидерами ряда государств, подчеркнув необходимость наращивания поддержки Украины, укрепления восточного фланга НАТО и ужесточения санкций против России.
После визита Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент.
"Мы не должны поддерживать Украину лишь настолько, чтобы она могла удерживать фронт. Нашей общей целью должна быть победа Украины", - заявил премьер-министр Латвии.
По его словам, это означает всестороннюю военную, политическую и экономическую поддержку Украины, введение и неукоснительное соблюдение санкций против России, а также более решительные меры по укреплению европейской безопасности.
"Одновременно мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан", - заявил Кулбергс.
Как сообщила Шверна, центральной темой встречи "коалиции желающих" стала поддержка Украины в удовлетворении ее наиболее неотложных потребностей, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Лидеры Украины, НАТО и ряда европейских стран также обсудили перспективы прекращения войны и дальнейшее укрепление украинской системы ПВО.
Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса.
Кроме того, Кулбергс провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны договорились в ближайшее время организовать двусторонний визит для дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, привлечении инвестиций и сфере безопасности. В ходе бесед с премьер-министрами Мальты и Албании обсуждались вопросы привлечения инвестиций, развития экономики и создания новых возможностей для экономического роста.
13 июля Кулбергс принял участие в открытии памятной доски, посвященной акции ненасильственного сопротивления "Балтийский путь", на Лебедином острове на реке Сене, недалеко от Эйфелевой башни. В церемонии также приняли участие премьер-министр Эстонии, вице-спикер Сейма Литвы, мэр Парижа и министр по европейским делам Франции.