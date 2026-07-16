В Сигулде появилось самое длинное произведение уличного искусства в Латвии
В четверг, 16 июля, на бобслейно-санной трассе "Сигулда" торжественно открыли работу уличного художника KIWIE "Первый спуск". Это самое длинное в Латвии произведение уличного искусства, созданное одним автором.
На бетонной стене длиной 184 метра художник изобразил 90 последовательных кадров, складывающихся в историю о детях, которые едут с заснеженной горки на санках. Главные герои работы - девочка в санях и мальчик, который подталкивает ее. Сами сани сделаны в форме сигулдских тростей - одного из символов города.
В рисунках также можно увидеть пейзажи, достопримечательности и другие узнаваемые элементы Сигулды. Цветовая гамма отражает все четыре времени года.
По словам KIWIE, необычно длинная и узкая стена напомнила ему кинопленку, поэтому вместо одного статичного изображения он решил создать анимационную историю. Это первая работа такого формата в Латвии. Она полностью нарисована вручную без использования трафаретов.
Реализация проекта заняла месяц и два дня, а работа над идеей началась еще в апреле. Арт-объект стал подарком Сигулдского самоуправления бобслейно-санной трассе к ее 40-летию.