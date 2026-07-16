В Сигулде появилось самое длинное произведение уличного искусства в Латвии

На бетонной стене длиной 184 метра художник изобразил 90 последовательных кадров, складывающихся в историю о детях, которые едут с заснеженной горки на санках. Главные герои работы - девочка в санях и мальчик, который подталкивает ее. Сами сани сделаны в форме сигулдских тростей - одного из символов города.