В Сигулде появилось самое длинное произведение уличного искусства в Латвии
Фото: Viktorija Maško
184 метра детских воспоминаний...
В Латвии

В Сигулде появилось самое длинное произведение уличного искусства в Латвии

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В четверг, 16 июля, на бобслейно-санной трассе "Сигулда" торжественно открыли работу уличного художника KIWIE "Первый спуск". Это самое длинное в Латвии произведение уличного искусства, созданное одним автором.

На бетонной стене длиной 184 метра художник изобразил 90 последовательных кадров, складывающихся в историю о детях, которые едут с заснеженной горки на санках. Главные герои работы - девочка в санях и мальчик, который подталкивает ее. Сами сани сделаны в форме сигулдских тростей - одного из символов города.

Фото: Viktorija Maško
На бетонной стене длиной 184 метра художник изобразил 90 последовательных кадров, складывающихся в историю о детях, которые едут с заснеженной горки на санках.
На бетонной стене длиной 184 метра художник изобразил 90 последовательных кадров, складывающихся в историю о детях, которые едут с заснеженной горки на санках.

В рисунках также можно увидеть пейзажи, достопримечательности и другие узнаваемые элементы Сигулды. Цветовая гамма отражает все четыре времени года.

Фото: Viktorija Maško
Это первая работа такого формата в Латвии. Она полностью нарисована вручную без использования трафаретов.
Это первая работа такого формата в Латвии. Она полностью нарисована вручную без использования трафаретов.

По словам KIWIE, необычно длинная и узкая стена напомнила ему кинопленку, поэтому вместо одного статичного изображения он решил создать анимационную историю. Это первая работа такого формата в Латвии. Она полностью нарисована вручную без использования трафаретов.

Реализация проекта заняла месяц и два дня, а работа над идеей началась еще в апреле. Арт-объект стал подарком Сигулдского самоуправления бобслейно-санной трассе к ее 40-летию.

Фото: Viktorija Maško
Стена превратилась в кинопленку.
Стена превратилась в кинопленку.

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