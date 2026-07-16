Ринкевич стал почетным доктором Клайпедского университета
Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, сообщил университет. Это академическое признание присуждено ему за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей.
Принимая награду, Эдгар Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. «Клайпедский университет родился в то время, когда наши страны восстановили свою государственность и вернулись в Европу. Сегодня это университет будущего с четкой миссией – создавать знания, укреплять сотрудничество и объединять регион Балтийского моря. Я рад растущему сотрудничеству между Клайпедским и Латвийским университетами», – сказал президент Латвии.
Он также подчеркнул, что обе страны связывает не только общая история, членство в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, но и общее понимание того, что свобода, демократия и безопасность региона требуют постоянного сотрудничества.
Звание почетного доктора – одна из самых значимых форм академического уважения и признания университета, оно присваивается лицам, чья деятельность внесла значительный вклад в развитие науки, общества и международного сотрудничества. Присутствовавший на церемонии президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что эта оценка отражает не только личные заслуги Ринкевича, но и тесные академические, культурные и интеллектуальные связи Литвы и Латвии.