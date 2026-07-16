Ринкевич стал почетным доктором Клайпедского университета

Принимая награду, Эдгар Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. «Клайпедский университет родился в то время, когда наши страны восстановили свою государственность и вернулись в Европу. Сегодня это университет будущего с четкой миссией – создавать знания, укреплять сотрудничество и объединять регион Балтийского моря. Я рад растущему сотрудничеству между Клайпедским и Латвийским университетами», – сказал президент Латвии.