Прощай, жара: с воскресенья температура в Латвии начнет стремительно падать
После нескольких теплых и сухих дней погода в Латвии изменится. Уже в выходные страну накроют ливни и грозы, а с воскресенья начнется заметное похолодание.
Прошедшие дни были теплыми и преимущественно без осадков. Такая погода сохранится и в пятницу, однако в выходные влияние циклона вновь усилится, а через Латвию пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. В выходные усилится южный ветер, который местами будет порывистым.
В ночь на субботу кратковременный дождь ожидается в отдельных районах на западе страны. Во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая во многих местах принесет дожди. В западных и центральных районах местами ожидаются сильные ливни и грозы.
В ночь на субботу сохранится слабый ветер, местами образуется туман. Начиная с субботнего утра ветер усилится, его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
По ночам температура воздуха опустится до +15...+20 градусов. В субботу еще сохранится жаркая погода, во многих районах воздух прогреется до +24...+29 градусов. В воскресенье максимальная температура составит +18...+23 градуса.
В начале следующей недели сформируется новый циклон с центром у границы Латвии. Временами ожидаются дожди, местами они будут продолжительными и, возможно, сильными.
Дни станут прохладнее, температура воздуха будет достигать примерно +20 градусов.
Будет преобладать северный ветер, который в прибрежных районах окажется умеренным и временами порывистым.