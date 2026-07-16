Прощай, жара: с воскресенья температура в Латвии начнет стремительно падать

Прошедшие дни были теплыми и преимущественно без осадков. Такая погода сохранится и в пятницу, однако в выходные влияние циклона вновь усилится, а через Латвию пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. В выходные усилится южный ветер, который местами будет порывистым.