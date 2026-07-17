Умер один из самых жестоких убийц в истории Латвии: что стало с Александром Коряковым
Один из самых ужасных преступников в новейшей истории Латвии, осужденный на пожизненное заключение за убийство троих детей и воспитательницы в детском саду Гулбене, умер в тюрьме еще в 2022 году, однако общественности об этом стало известно лишь сейчас.
Александр Коряков, осужденный на пожизненное лишение свободы за массовое убийство в детском саду Гулбене, умер в заключении 19 августа 2022 года. Однако информация о его смерти не разглашалась и стала известна лишь спустя несколько лет, сообщает Latvijas Avīze.
Коряков вошел в историю Латвии как один из самых жестоких убийц новейшего времени. Его преступление, совершенное 22 февраля 1999 года, до сих пор считается одним из самых страшных в истории страны. В тот день 21-летний мужчина, вооруженный ножами и мясным топором, проник в детский сад № 1 в Гулбене во время тихого часа. На втором этаже он напал на спящих детей и воспитательницу.
Жертвами стали три девочки - Виктория Рожина (1994 года рождения), Анастасия Чернова (1992) и Ольга Казаченок (1993), а также воспитательница Анжелика Жвигуре (1967 года рождения). По данным следствия, женщине было нанесено 39 ножевых ранений. Другие дети, спавшие на нижних ярусах двухъярусных кроватей, по одной из версий, остались живы лишь потому, что преступник не сразу заметил их.
Менее чем через час после нападения Корякова задержали сотрудники полиции: его заметили на обочине дороги — убийца в окровавленной одежде направлялся в сторону Балви. Первым, кто беседовал с ним после задержания, был тогдашний начальник криминальной полиции Гулбене Илмар Гиневич. По его воспоминаниям, одежда задержанного была полностью пропитана кровью жертв. Во время разговора у следователей сложилось впечатление, что молодой человек сознательно стремился убивать и получал удовольствие от внимания к своей персоне. "Я пытался понять мотив. Первое впечатление было таким, что человек чувствовал себя недооцененным. Он хотел выделиться", - рассказывал Гиневич.
По словам полицейского, Коряков признался, что первоначально даже рассматривал возможность убить кого-то из своих знакомых или родственников, прежде чем совершить нападение на детский сад. Сам осужденный позже заявлял, что хотел добиться широкой известности, и считал, что достиг своей цели.
7 декабря 1999 года Видземский окружной суд приговорил Александра Корякова к пожизненному лишению свободы.
В последующие годы сведения о его судьбе практически не появлялись в открытом доступе. Как отмечает Latvijas Avīze, при подготовке публикации к 20-летию трагедии журналисты безуспешно пытались получить информацию о заключенном. Управление мест заключения ссылалось на этические нормы, вопросы безопасности и достигнутую еще в 1999 году договоренность со СМИ не создавать преступнику дополнительной публичности.
По неофициальной информации, Коряков содержался в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением. Такие меры были необходимы в том числе для его безопасности, поскольку осужденные за убийства детей нередко становятся объектами агрессии со стороны других заключенных.
О смерти Корякова, наступившей 19 августа 2022 года, общественность не информировали. Как поясняет Latvijas Avīze, действующее законодательство и Европейская конвенция по правам человека защищают право человека на частную жизнь, а отдельные аспекты этого права сохраняют действие и после смерти.