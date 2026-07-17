Умер один из самых жестоких убийц в истории Латвии: что стало с Александром Коряковым

Менее чем через час после нападения Корякова задержали сотрудники полиции: его заметили на обочине дороги — убийца в окровавленной одежде направлялся в сторону Балви. Первым, кто беседовал с ним после задержания, был тогдашний начальник криминальной полиции Гулбене Илмар Гиневич. По его воспоминаниям, одежда задержанного была полностью пропитана кровью жертв. Во время разговора у следователей сложилось впечатление, что молодой человек сознательно стремился убивать и получал удовольствие от внимания к своей персоне. "Я пытался понять мотив. Первое впечатление было таким, что человек чувствовал себя недооцененным. Он хотел выделиться", - рассказывал Гиневич.