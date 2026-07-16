Кулбергс попросил Макрона усилить военное присутствие Франции в Латвии: что ответил президент

"Визит в Париж еще раз подтвердил, насколько важно тесное сотрудничество европейских стран в то время, когда вызовы безопасности затрагивают всех нас. Мы не должны поддерживать Украину лишь настолько, чтобы она могла удерживать фронт - нашей общей целью должна быть победа Украины. Это означает полноценную военную, политическую и экономическую поддержку, жесткие санкции против России, применяемые без исключений, а также гораздо более решительные действия по укреплению европейской безопасности. Одновременно мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую безопасность Европы и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и нацеленная на сотрудничество Европа сможет обеспечить своим жителям долгосрочную безопасность и благополучие", - подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.