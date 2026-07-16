Кулбергс попросил Макрона усилить военное присутствие Франции в Латвии: что ответил президент
Премьер-министр Андрис Кулбергс 13-14 июля находился с рабочим визитом в Париже, где принял участие во встрече лидеров стран "Коалиции желающих", посвященной поддержке Украины и вопросам европейской безопасности. Во время визита премьер-министр также встретился с лидерами ряда государств, подчеркнув необходимость увеличения поддержки Украины, укрепления восточного фланга НАТО и введения более жестких санкций против России.
"Визит в Париж еще раз подтвердил, насколько важно тесное сотрудничество европейских стран в то время, когда вызовы безопасности затрагивают всех нас. Мы не должны поддерживать Украину лишь настолько, чтобы она могла удерживать фронт - нашей общей целью должна быть победа Украины. Это означает полноценную военную, политическую и экономическую поддержку, жесткие санкции против России, применяемые без исключений, а также гораздо более решительные действия по укреплению европейской безопасности. Одновременно мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую безопасность Европы и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и нацеленная на сотрудничество Европа сможет обеспечить своим жителям долгосрочную безопасность и благополучие", - подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.
Ministru prezidents @AndrisKulbergs 13.–14. jūlijā atradās darba vizīte Parīzē, kur piedalījās Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē, kas veltīta Ukrainas atbalstam un Eiropas drošības jautājumiem. 🇱🇻🇫🇷— Valdības māja (@Brivibas36) July 16, 2026
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📷 Foto: Eiropas Komisija pic.twitter.com/sipX2lo506
Центральной темой встречи "Коалиции желающих" стала поддержка Украины для обеспечения ее неотложных потребностей, особенно в сфере противовоздушной обороны. Лидеры Украины, НАТО и ряда европейских стран обсудили возможности прекращения войны, а также решения по обеспечению противовоздушной обороны.
Во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались ситуация в сфере европейской безопасности, санкционная политика и укрепление военного присутствия союзников в странах Балтии.
Премьер-министр призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, а Макрон подтвердил готовность продвигать этот вопрос.
Премьер-министр также воспользовался возможностью укрепить отношения с другими европейскими лидерами. В частности, во время визита он провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны договорились в ближайшее время организовать двусторонний визит представителей Латвии и Германии для укрепления сотрудничества в экономике, привлечении инвестиций и сфере безопасности. В ходе переговоров с премьер-министрами Мальты и Албании обсуждались опыт привлечения инвестиций, развитие экономики и создание новых возможностей для роста.
13 июля премьер-министр принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь акции ненасильственного сопротивления народов стран Балтии "Балтийский путь". Памятный знак установлен на Лебедином острове, расположенном на Сене неподалеку от Эйфелевой башни. В церемонии также участвовали премьер-министр Эстонии, заместитель председателя Сейма Литвы, мэр Парижа и министр Франции по европейским делам.
В рабочую поездку во Францию премьер-министр отправился вместе с супругой по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Национального праздника Французской Республики - официальном ужине и военном параде в честь Дня взятия Бастилии. В параде также участвовали военнослужащие Вооруженных сил Латвии.