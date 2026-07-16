Обещают много денег и условия, а отправляют на болота: в Латвии участились случаи эксплуатации мигрантов
Иностранным работникам обещают достойную зарплату и хорошие условия, но после приезда в Латвию многие сталкиваются с тяжелым физическим трудом, невыплатой денег и запутанными схемами найма, которые, по словам специалистов, могут граничить с торговлей людьми.
В Латвии все чаще выявляются случаи трудовой эксплуатации иностранных работников, прибывающих из стран Центральной Азии. Об этом сообщили представители общества "Приют "Безопасный дом" (Patvērums "Drošā māja"), отметив, что некоторые схемы трудоустройства уже находятся на грани торговли людьми, сообщает передача "360TV Ziņas".
По словам специалистов, в последнее время активизировались кадровые агентства, которые набирают работников в Узбекистане, Таджикистане и других странах Средней Азии, обещая высокие заработки и хорошие условия труда. Однако после приезда в Латвию реальность оказывается совсем иной. Как рассказала социальный работник общества Илзе Норвайша, многие предприятия нанимают персонал через посредников. Именно агентства становятся формальными работодателями и выплачивают зарплату, что создает возможности для злоупотреблений.
"Предприятия покупают услуги у этих агентств, и зарплату человеку выплачивает агентство. Затем оно придумывает множество способов не платить, эксплуатировать работника и сдавать его в аренду различным работодателям", - пояснила она.
По данным организации, иностранных работников могут сегодня отправить на строительную площадку, завтра - на торфяные болота, а затем - на лесозаготовки. При этом фактическая зарплата зачастую оказывается значительно ниже той, которую обещали до приезда.
Кроме того, выплаты нередко поступают сразу от нескольких компаний или даже частных лиц. По мнению специалистов, подобные схемы могут использоваться для сокрытия настоящего работодателя и уклонения от уплаты налогов.
С аналогичными случаями регулярно сталкивается и Государственная инспекция труда. Руководитель Рижского регионального отделения инспекции Байба Шилберга отмечает, что при проверках инспекторам приходится разбираться в сложных цепочках договоров между различными компаниями. "Даже нам бывает сложно установить, кто является настоящим работодателем и кто несет ответственность перед иностранным работником. Самому человеку сделать это еще труднее", - подчеркнула она.
Наиболее серьезные случаи передаются в Государственную полицию. Начальник 4-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Валентин Масс сообщил, что полиция уже расследовала дела о трудовой эксплуатации, жертвами которых становились женщины из Украины и Таджикистана.
При этом специалисты считают, что значительная часть подобных нарушений остается скрытой. Многие иностранные работники не решаются жаловаться, опасаясь потерять работу, а вместе с ней - право на проживание и трудовую деятельность в Латвии.