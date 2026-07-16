Обещают много денег и условия, а отправляют на болота: в Латвии участились случаи эксплуатации мигрантов

По словам специалистов, в последнее время активизировались кадровые агентства, которые набирают работников в Узбекистане, Таджикистане и других странах Средней Азии, обещая высокие заработки и хорошие условия труда. Однако после приезда в Латвию реальность оказывается совсем иной. Как рассказала социальный работник общества Илзе Норвайша, многие предприятия нанимают персонал через посредников. Именно агентства становятся формальными работодателями и выплачивают зарплату, что создает возможности для злоупотреблений.