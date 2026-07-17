Люди работают все дольше: какова продолжительность трудовой жизни в Латвии?

Согласно недавно опубликованным данным, за последний год средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС увеличилась с 37,2 до 37,5 года. По сравнению с 2016 годом показатель вырос сразу на 2,3 года - тогда он составлял 35,2 года. Под ожидаемой продолжительностью трудовой жизни понимается среднее число лет, которое 15-летний человек проведет на рынке труда при нынешних демографических и экономических условиях. Этот показатель не связан с пенсионным возрастом.