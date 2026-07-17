Люди работают все дольше: какова продолжительность трудовой жизни в Латвии?
Жители Евросоюза работают все дольше. По данным Eurostat, в 2025 году ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС достигла нового рекорда - 37,5 года. При этом Латвия остается практически на уровне среднеевропейского показателя, тогда как Эстония входит в число лидеров ЕС.
Согласно недавно опубликованным данным, за последний год средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС увеличилась с 37,2 до 37,5 года. По сравнению с 2016 годом показатель вырос сразу на 2,3 года - тогда он составлял 35,2 года. Под ожидаемой продолжительностью трудовой жизни понимается среднее число лет, которое 15-летний человек проведет на рынке труда при нынешних демографических и экономических условиях. Этот показатель не связан с пенсионным возрастом.
Самые продолжительные трудовые карьеры ожидаются в Нидерландах - 44 года. Далее следуют Швеция (43,4 года), Дания (42,6), Эстония (41,5), Ирландия (40,7), Германия (40,2) и Финляндия (40,1). Самые низкие показатели зарегистрированы в Румынии (32,7 года), Италии (33,0) и Болгарии (34,6).
Латвия находится примерно на уровне среднего показателя по Евросоюзу. В предыдущем году ожидаемая продолжительность трудовой жизни в стране составляла 38,1 года, что близко к среднему значению по ЕС. При этом Эстония значительно опережает обе другие страны Балтии, а Литва (38,6) также находится выше Латвии.
Как и в большинстве стран ЕС, мужчины в среднем работают дольше женщин. В Евросоюзе ожидаемая продолжительность трудовой жизни мужчин составляет 39,5 года, женщин - 35,4 года. Среди мужчин самые длинные трудовые карьеры ожидаются в Нидерландах (45,9 года), Швеции и Дании (по 44,5 года), а среди женщин - в Швеции (42,3 года), Нидерландах (41,9) и Эстонии (41,8 года).
В Eurostat отмечают, что показатель рассчитывается на основе ожидаемой продолжительности жизни и уровня участия населения разных возрастов в рынке труда. Он отражает сложившиеся тенденции занятости, а не установленный законом пенсионный возраст или то, сколько человек должен работать.
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