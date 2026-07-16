Гарри Каспаров предупредил о возможной угрозе для стран Балтии

В интервью Politico бывший чемпион мира по шахматам и один из самых известных российских оппозиционных политиков Гарри Каспаров заявил, что не ожидает от Владимира Путина стремления к мирному урегулированию войны. По его мнению, после парламентских выборов в России, которые пройдут в сентябре, Кремль скорее пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта. В интервью Каспаров заявил, что одной из возможных целей такой эскалации могут стать страны Балтии.