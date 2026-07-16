Гарри Каспаров предупредил о возможной угрозе для стран Балтии
Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что после парламентских выборов в России Кремль может не искать мирного соглашения с Украиной, а пойти на новую эскалацию, в том числе попытавшись проверить готовность НАТО защищать страны Балтии.
В интервью Politico бывший чемпион мира по шахматам и один из самых известных российских оппозиционных политиков Гарри Каспаров заявил, что не ожидает от Владимира Путина стремления к мирному урегулированию войны. По его мнению, после парламентских выборов в России, которые пройдут в сентябре, Кремль скорее пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта. В интервью Каспаров заявил, что одной из возможных целей такой эскалации могут стать страны Балтии.
"Путин всегда шел на эскалацию, когда чувствовал, что оказался в сложной ситуации... Самый естественный вариант эскалации - это провокация", - сказал он.
По мнению Каспарова, подобная провокация может быть направлена против одной из стран на восточном фланге НАТО - например, Латвии или Эстонии. Целью, как считает оппозиционер, станет проверка того, насколько быстро и решительно остальные союзники по НАТО, прежде всего США, выполнят обязательства по коллективной обороне.
Каспаров не считает, что для этого России потребуется начинать полномасштабную войну с Альянсом. По его словам, Москве было бы достаточно попытаться захватить небольшой приграничный населенный пункт, возможно с преимущественно русскоязычным населением, а затем наблюдать за реакцией стран НАТО.
"Если США не помогут защитить страну, подвергшуюся нападению, Путин достигнет своей цели - НАТО больше не существует", - заявил он.
В качестве одного из признаков подготовки России к продолжению конфликта Каспаров назвал предложенные изменения в законодательстве, которые упрощают процедуру мобилизации, отменяя обязательное медицинское освидетельствование для части призывников. "Нет ни одного признака - ни в российской пропаганде, ни в действиях правительства, ни в выступлениях Путина, - что Кремль готовится к миру. Все указывает только на одно: война, война, война", - подчеркнул он.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с очередной серией резких заявлений в адрес Латвии, Литвы и Эстонии, фактически поставив под сомнение будущее балтийских государств.