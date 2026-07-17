В центре Риги появятся новые велополосы

На улице Дзирнаву велополосы появятся на участке от улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша до улицы Тербатас, а также от улицы Эмилии Беньяминяс до улицы Ластадияс. Для этого не потребуется реконструкция улицы - изменения будут выполнены с помощью средств организации дорожного движения. Завершить работы планируется до 28 августа.