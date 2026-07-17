В центре Риги появятся новые велополосы
Рижская дума планирует обустроить новые участки велополос на улицах Лачплеша, Марияс, Шарлотес и Дзирнаву. Они соединят уже существующие веломаршруты.
На улице Лачплеша велополоса появится на участке между улицами Эрнеста Бирзниека-Упиша и Авоту. Сейчас в этом месте велоинфраструктура прерывается, поэтому новый участок обеспечит непрерывное движение велосипедистов. При этом на улице сохранятся три полосы для автомобильного транспорта с возможностью поворотов.
На улице Марияс существующую велополосу, которая сейчас заканчивается у улицы Элизабетес, продлят до улицы Меркеля. Это позволит сделать организацию велосипедного движения более последовательной на одном из самых загруженных участков центра города и улучшит связь с соседними улицами.
На улице Шарлотес будет создана новая велополоса. Улица останется зоной спокойного движения, а между парковочными местами и велополосой предусмотрят защитную полосу, чтобы снизить риск столкновений с внезапно открывающимися дверями автомобилей. Планируется, что работы на этих трех улицах завершатся до 31 июля.
На улице Дзирнаву велополосы появятся на участке от улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша до улицы Тербатас, а также от улицы Эмилии Беньяминяс до улицы Ластадияс. Для этого не потребуется реконструкция улицы - изменения будут выполнены с помощью средств организации дорожного движения. Завершить работы планируется до 28 августа.
В самоуправлении отмечают, что сроки выполнения работ зависят от погодных условий. Если погода не позволит нанести дорожную разметку и выполнить другие необходимые работы, сроки могут быть скорректированы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Рижская дума упорно пытается пересадить жителей столицы на велосипеды.