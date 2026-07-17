Полиция Лиепаи сообщила о сразу нескольких тревожных случаях, связанных с детьми

За это лето сотрудники полиции Лиепаи уже выявили несколько случаев, когда дети младше семи лет находились одни дома или в общественных местах без сопровождения взрослых. Также были зафиксированы случаи, когда за такими детьми присматривали их братья или сестры, не достигшие 13-летнего возраста. По каждому из этих фактов с родителями проводились профилактические беседы, а также были начаты шесть административных процессов.