Полиция Лиепаи сообщила о сразу нескольких тревожных случаях, связанных с детьми
Муниципальная полиция Лиепаи призывает родителей соблюдать требования безопасности и напоминает, что детей младше семи лет запрещено оставлять одних без присмотра взрослых.
За это лето сотрудники полиции Лиепаи уже выявили несколько случаев, когда дети младше семи лет находились одни дома или в общественных местах без сопровождения взрослых. Также были зафиксированы случаи, когда за такими детьми присматривали их братья или сестры, не достигшие 13-летнего возраста. По каждому из этих фактов с родителями проводились профилактические беседы, а также были начаты шесть административных процессов.
Полиция напоминает, что оставлять ребенка одного можно только с семилетнего возраста. Это правило распространяется как на пребывание дома, так и в общественных местах - например, во дворах многоквартирных домов, на детских площадках, в парках и других местах.
Присматривать за ребенком младше семи лет может только лицо, достигшее 13-летнего возраста.
Муниципальная полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности детей и всегда оценивать возможные риски. Даже кратковременное оставление ребенка без надлежащего присмотра может создать угрозу его здоровью, безопасности или жизни.