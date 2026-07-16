После четырех смертей рижане требуют срочно обезопасить переезд в Иманте - идет сбор подписей

Автор предлагает реализовать два конкретных решения. Первое - установить на переезде эффективную систему пешеходных барьеров, которая "физически заставляет человека остановиться и убедиться, что поезд не приближается с обеих сторон", а не только предупреждает об опасности. Второе - оградить железнодорожные пути прочным забором на участке, где люди сегодня свободно выходят на рельсы, в том числе между Имантой и Бабите.