После четырех смертей рижане требуют срочно обезопасить переезд в Иманте - идет сбор подписей
После нескольких смертельных происшествий у железнодорожной станции "Иманта" на портале Manabalss.lv появилась общественная инициатива с требованием срочно усилить меры безопасности. Ее автор уверен, что без изменений число жертв будет только расти.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv опубликовано обращение с призывом принять дополнительные меры безопасности у железнодорожного переезда и прилегающего участка путей возле станции "Иманта" в Риге. Автор инициативы утверждает, что это место стало "одним из самых опасных для пешеходов в Латвии".
В обращении говорится, что по обе стороны железной дороги расположены густонаселенные районы Иманта и Золитуде. Каждый день жители пересекают пути или идут вдоль них, направляясь в магазины, школы и к остановкам общественного транспорта, поскольку "удобного и безопасного альтернативного маршрута зачастую просто нет".
Автор инициативы напоминает о нескольких трагических происшествиях, произошедших в этом районе за последние месяцы. Так, 1 октября 2025 года под поездом погибли две 13-летние девочки, которые пытались пересечь железную дорогу на электросамокате. 8 июня 2026 года возле станции "Иманта" поезд смертельно травмировал 29-летнего мужчину. Еще один смертельный случай произошел 12 июля 2026 года на участке между Имантой и Бабите, где жители проложили несанкционированный переход через железную дорогу.
"Таким образом, всего за девять месяцев - с октября 2025 года по июль 2026 года - возле станции Иманта погибли четыре человека", - отмечается в инициативе.
По мнению автора, основная причина проблемы заключается в недостаточной защищенности инфраструктуры. После трагедии с двумя подростками предприятие Latvijas dzelzceļš установило звуковую сигнализацию на переезде, однако, как утверждается в обращении, "она не охватывает весь опасный участок", а доступ к путям вне официального перехода по-прежнему остается свободным.
В инициативе также приводится мнение специалистов железнодорожной отрасли, согласно которому в населенных пунктах железнодорожные пути должны быть ограждены с обеих сторон, а наиболее опасные переходы следует оборудовать автоматическими пешеходными барьерами, а не ограничиваться только предупреждающими сигналами.
Автор предлагает реализовать два конкретных решения. Первое - установить на переезде эффективную систему пешеходных барьеров, которая "физически заставляет человека остановиться и убедиться, что поезд не приближается с обеих сторон", а не только предупреждает об опасности. Второе - оградить железнодорожные пути прочным забором на участке, где люди сегодня свободно выходят на рельсы, в том числе между Имантой и Бабите.
По мнению автора инициативы, такие меры помогут сохранить человеческие жизни. "Реализация предложенного решения спасет жизни и предотвратит тяжелые травмы. Это самый важный результат. За девять месяцев в этом месте уже погибли четыре человека, и без дополнительных мер безопасности это число будет только расти", - говорится в обращении.
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