Латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая теперь ждет их в регионах и на сельских дорогах
На этой неделе в регионах Латвии стартовала уборочная кампания - аграрии начали уборку озимого ячменя. В связи с этим водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, поскольку значительно увеличится число комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей.
Уборочная кампания продлится весь июль и август, а, возможно, и до середины сентября, так как затем предстоит убрать яровые культуры - яровой рапс, ячмень, пшеницу, гречиху и бобы. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается именно до середины сентября как днем, так и поздним вечером. Чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги, значительную часть урожая будут перевозить по железной дороге.
Организация Zemnieku saeima призывает водителей быть внимательными и реагировать на сельхозтехнику с включенными оранжевыми проблесковыми маячками.
Уборочная и тракторная техника движется по дорогам сравнительно медленно, поэтому необходимо учитывать следующее:
- техника плохо маневрирует, поэтому перед правым поворотом водителю иногда приходится выезжать на левую сторону дороги;
- скорость комбайна составляет до 30 км/ч, а его ширина может достигать четырех метров, поэтому он может частично занимать встречную полосу;
- если у тяжелой техники включен левый указатель поворота, но она прижимается к правому краю дороги, это означает, что водитель занимает положение для поворота налево. Из-за большого радиуса поворота обгонять такую технику категорически нельзя;
- перед обгоном необходимо убедиться, что дорога достаточно широкая и навстречу не движется другой транспорт;
- в сухую погоду на грунтовых дорогах сельхозтехника поднимает много пыли, что значительно ухудшает видимость;
- не стоит спешить на сельских дорогах;
- необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Организация Zemnieku saeima призывает водителей проявлять понимание и осторожность, а фермеров - соблюдать правила дорожного движения, обеспечивать безопасность на дорогах и периодически пропускать скопившиеся за ними колонны автомобилей.