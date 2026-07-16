Латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая теперь ждет их в регионах и на сельских дорогах

Уборочная кампания продлится весь июль и август, а, возможно, и до середины сентября, так как затем предстоит убрать яровые культуры - яровой рапс, ячмень, пшеницу, гречиху и бобы. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается именно до середины сентября как днем, так и поздним вечером. Чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги, значительную часть урожая будут перевозить по железной дороге.