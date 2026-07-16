Латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая теперь ждет их в регионах и на сельских дорогах
Фото: LETA
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В Латвии

Латвийских автоводителей предупредили об опасности, которая теперь ждет их в регионах и на сельских дорогах

Отдел новостей

Otkrito.lv

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На этой неделе в регионах Латвии стартовала уборочная кампания - аграрии начали уборку озимого ячменя. В связи с этим водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, поскольку значительно увеличится число комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей.

Уборочная кампания продлится весь июль и август, а, возможно, и до середины сентября, так как затем предстоит убрать яровые культуры - яровой рапс, ячмень, пшеницу, гречиху и бобы. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается именно до середины сентября как днем, так и поздним вечером. Чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги, значительную часть урожая будут перевозить по железной дороге.

Организация Zemnieku saeima призывает водителей быть внимательными и реагировать на сельхозтехнику с включенными оранжевыми проблесковыми маячками.

Уборочная и тракторная техника движется по дорогам сравнительно медленно, поэтому необходимо учитывать следующее:

  • техника плохо маневрирует, поэтому перед правым поворотом водителю иногда приходится выезжать на левую сторону дороги;
  • скорость комбайна составляет до 30 км/ч, а его ширина может достигать четырех метров, поэтому он может частично занимать встречную полосу;
  • если у тяжелой техники включен левый указатель поворота, но она прижимается к правому краю дороги, это означает, что водитель занимает положение для поворота налево. Из-за большого радиуса поворота обгонять такую технику категорически нельзя;
  • перед обгоном необходимо убедиться, что дорога достаточно широкая и навстречу не движется другой транспорт;
  • в сухую погоду на грунтовых дорогах сельхозтехника поднимает много пыли, что значительно ухудшает видимость;
  • не стоит спешить на сельских дорогах;
  • необходимо соблюдать правила дорожного движения.

Организация Zemnieku saeima призывает водителей проявлять понимание и осторожность, а фермеров - соблюдать правила дорожного движения, обеспечивать безопасность на дорогах и периодически пропускать скопившиеся за ними колонны автомобилей.
 

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Zemnieku saeima

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