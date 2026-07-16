В Латвии планируют обучать пенсионеров, но денег на всех не хватает

Как отмечает министр благосостояния Рейнис Узулниекс, цель этой инициативы – выйти за рамки разовых акций и заложить фундамент для полноценной сети школ сениоров по всей Латвии. Пожилые люди хотят и могут оставаться активной частью общества, а инвестиции в их обучение – это прямой вклад в социальную стабильность и экономику страны.