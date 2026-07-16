В Латвии планируют обучать пенсионеров, но денег на всех не хватает
На днях совет Фонда общественной интеграции (SIF) утвердил результаты масштабного конкурса по поддержке так называемых школ сениоров. Ажиотаж оказался колоссальным: спрос превысил финансовые возможности фонда почти в три раза.
Изначально на программу поддержки мероприятий для школ сениоров было выделено чуть более 1 миллиона евро (из средств Европейского социального фонда Plus с софинансированием из государственного бюджет). Общественные организации со всей страны буквально засыпали фонд заявками: всего поступило 77 проектов на общую сумму более 3,1 миллиона евро.
В итоге финансирование получили только 25 проектов – по 5 в каждом из пяти планировочных регионов Латвии.
Чему будут учить за партой в 65+
Смысл этих школ – не в получении академических дипломов, а в практической адаптации к стремительно меняющемуся миру. Проекты направлены на развитие неформального образования для людей старше 65 лет. В учебную программу войдут критически важные для современной жизни направления:
- Цифровая грамотность – как безопасно пользоваться интернет-банком, государственными порталами и не стать жертвой телефонных мошенников.
- Финансовая и медицинская грамотность – планирование бюджета, защита своих прав и забота о здоровье.
- Социализация и творчество – преодоление одиночества, новые знакомства и интеграция в жизнь местной общины.
Как отмечает министр благосостояния Рейнис Узулниекс, цель этой инициативы – выйти за рамки разовых акций и заложить фундамент для полноценной сети школ сениоров по всей Латвии. Пожилые люди хотят и могут оставаться активной частью общества, а инвестиции в их обучение – это прямой вклад в социальную стабильность и экономику страны.