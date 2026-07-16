Почти +30 градусов: в пятницу в Латвии ожидается по-настоящему летний день

Днем ожидается переменная облачность, на востоке будет солнечно. Сохранится слабый ветер, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, на побережье будет немного прохладнее. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним или высоким.