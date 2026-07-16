Почти +30 градусов: в пятницу в Латвии ожидается по-настоящему летний день
В Латвии сохранится теплая погода, однако ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +29 градусов.
Ночью небо будет переменно облачным, местами пройдут дожди. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, на востоке - до +10...+14 градусов.
В Риге облака временами будут закрывать небо, однако осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +18...+19 градусов.
Днем ожидается переменная облачность, на востоке будет солнечно. Сохранится слабый ветер, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, на побережье будет немного прохладнее. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним или высоким.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, погода останется сухой. При слабом ветре воздух прогреется до +26...+28 градусов.