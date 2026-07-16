ФОТО: более 150 сортов и невероятные ароматы - в Риге открылась выставка лилий

Выставка проходит с 16 по 18 июля и уже более 30 лет организуется совместно с обществом Lilium Balticum. В этом году здесь представлены азиатские и трубчатые лилии, а также межгрупповые гибриды LA и OT. Среди экспонатов можно увидеть работы латвийских и зарубежных селекционеров, в том числе несколько десятков новейших сортов.