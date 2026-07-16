Выставка лилий в Риге (2026)
16 июля в Латвийском национальном музее природы открылась одна из самых ярких и ароматных выставок садоводческого сезона - "Лилии 2026". ...
ФОТО: более 150 сортов и невероятные ароматы - в Риге открылась выставка лилий
Сегодня, 16 июля, в Латвийском национальном музее природы открылась одна из самых ярких и ароматных выставок садоводческого сезона - "Лилии 2026". Посетители могут увидеть более 150 сортов лилий, выращенных в садах Латвии. Портал Otkrito.lv показывает, как проходит выставка.
Экспозиция превратила музейный зал в настоящий цветочный сад. На выставочных столах представлены белые, желтые, оранжевые, розовые, красные и темно-бордовые лилии самых разных форм и размеров - от нежных однотонных цветов до необычных пятнистых и махровых сортов.
Выставка проходит с 16 по 18 июля и уже более 30 лет организуется совместно с обществом Lilium Balticum. В этом году здесь представлены азиатские и трубчатые лилии, а также межгрупповые гибриды LA и OT. Среди экспонатов можно увидеть работы латвийских и зарубежных селекционеров, в том числе несколько десятков новейших сортов.
Особое внимание организаторы предлагают обратить на ароматные трубчатые лилии. Именно их селекция считается одним из направлений, в котором латвийские цветоводы особенно выделяются на международном уровне.
Специалисты общества Lilium Balticum консультируют посетителей по вопросам выращивания и селекции лилий, помогают подобрать подходящие для сада сорта. На выставке также можно заказать луковицы понравившихся цветов.
Посетителям предлагают выбрать самую красивую лилию экспозиции. Автор сорта, набравшего больше всего голосов, получит переходящий кубок общества Lilium Balticum. Выставка будет открыта в Латвийском национальном музее природы до 18 июля.