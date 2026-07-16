"Здесь устаревшая защита": громкая атака на LVM может привлечь внимание хакеров к Латвии
После громкой кибератаки на Latvijas valsts meži Латвия могла привлечь дополнительное внимание хакеров по всему миру. При этом эксперт по кибербезопасности Кирилл Соловьев считает маловероятной версию о причастности России к этому инциденту.
После громкой кибератаки на Latvijas valsts meži (LVM) Латвия могла оказаться в центре повышенного внимания киберпреступников. Такое мнение в эфире TV24 высказал руководитель группы компаний в сфере IT-безопасности Possible Security Кирилл Соловьев. При этом он сразу подчеркнул, что речь идет лишь о его версии, а не об установленном факте.
"Прежде всего повторю: это мое мнение. Мне кажется, это может быть своего рода волна. Мы просто стали чаще видеть подобные громкие случаи в прессе", - отметил эксперт. По его словам, попытки взлома происходят постоянно. "Неудачные атаки происходят несколько раз в секунду против каждой компании. По крайней мере, против моей. Успешные атаки случаются гораздо реже", - рассказал Соловьев.
Эксперт предполагает, что широкая огласка инцидента с LVM могла сделать Латвию более заметной для других злоумышленников.
"Мне кажется, после того как случай с LVM получил широкую огласку, кто-то мог обратить внимание на Латвию и подумать: здесь используется устаревшее программное обеспечение, попробуем атаковать и другие цели", - сказал он.
При этом Соловьев сомневается, что первоначальная атака была специально спланирована именно против Латвии. "Если посмотреть на профиль этого хакера, видно, что он атаковал цели в Нигерии, России и других странах. Поэтому трудно утверждать, что это была тщательно продуманная акция именно против Латвии", - пояснил специалист.
Во время интервью ведущий поинтересовался, может ли атака быть напрямую связана с Россией. На это эксперт ответил отрицательно. "Мое мнение заключается в том, что нет. Взлом LVM не был ни заказом России, ни делом хакера, связанного с Россией. Это моя версия. Точно мы узнаем только в том случае, если этого человека поймают и смогут допросить", - заявил Соловьев.
По его словам, задержание киберпреступников вполне возможно, особенно если они причиняют крупный ущерб гражданам или компаниям США. "Такое бывает. Если хакеры наносят достаточно серьезный ущерб американским гражданам или бизнесу, американские службы способны найти их практически где угодно", - отметил эксперт.
В то же время он признал, что если злоумышленники находятся на территории России, ситуация становится значительно сложнее. "В России до таких хакеров добраться крайне трудно. Для этого должны быть очень серьезные обстоятельства. Поэтому сейчас можно лишь строить версии о мотивах и возможных связях конкретной атаки", - подчеркнул Соловьев.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что кибератака на ИТ-инфраструктуру LVM была зафиксирована 22 июня. После атаки из соображений безопасности были отключены и недоступны внешние ИТ-системы. Ответственность за кибератаку на LVM взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware). В связи с инцидентом Государственная полиция начала уголовный процесс, а к выяснению обстоятельств киберинцидента подключилось и учреждение Cert.lv.