"Здесь устаревшая защита": громкая атака на LVM может привлечь внимание хакеров к Латвии

Во время интервью ведущий поинтересовался, может ли атака быть напрямую связана с Россией. На это эксперт ответил отрицательно. "Мое мнение заключается в том, что нет. Взлом LVM не был ни заказом России, ни делом хакера, связанного с Россией. Это моя версия. Точно мы узнаем только в том случае, если этого человека поймают и смогут допросить", - заявил Соловьев.