VSAA обратилось с важным напоминанием к родителям детей, родившихся в 2024 году
Государственное агентство социального страхования (VSAA) призывает родителей детей, родившихся в 2024 году, убедиться, запрошено ли семейное государственное пособие. В агентстве отмечают, что до сих пор есть родители, которые его еще не оформили.
VSAA напоминает, что семейное государственное пособие можно запросить и после рождения ребенка, однако оно назначается с достижения ребенком возраста одного года.
Если заявление подается позже, пособие выплачивается за предыдущие 24 месяца, считая со дня подачи заявления. Поэтому родителей призывают не затягивать с подачей заявки.
Если в семье уже получают семейное государственное пособие на другого ребенка, это не означает, что пособие автоматически будет назначено и новорожденному. В VSAA подчеркивают, что на каждого ребенка необходимо подавать отдельное заявление.
Заявление можно подать в электронном виде на портале Latvija.gov.lv, выбрав раздел "VSAA informācija un pakalpojumi", затем "Pieteikt jaunu pakalpojumu" и услугу "Ģimenes valsts pabalsta piešķiršana un izmaksāšana".
VSAA призывает родителей проверить, запрошено ли пособие, чтобы не потерять возможность получить полагающуюся государственную поддержку.