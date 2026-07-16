"Я с ним пришла": в Адажи женщина украла крольчонка из мини-зоопарка

Когда другие посетители поинтересовались, что происходит, женщина заявила, что кролик якобы принадлежит ей и она лишь принесла его показать другим животным. Однако записи с камер видеонаблюдения опровергают ее слова: на территорию мини-зоопарка она вошла с пустыми руками, а вышла уже с животным.