"Я с ним пришла": в Адажи женщина украла крольчонка из мини-зоопарка
В мини-зоопарке Dzīvo Sapņu dārzs ("Сад живых мечтаний") в Адажи посетительница похитила маленького кролика прямо на глазах у других гостей. Камеры наблюдения зафиксировали кражу, а сотрудники опасаются, что животное могут просто выбросить.
По словам сотрудников зоопарка, в среду, 15 июля, незадолго до 20:00 женщина уверенно вошла на территорию, поймала одного из крольчат и быстро направилась к автомобилю BMW 730.
Когда другие посетители поинтересовались, что происходит, женщина заявила, что кролик якобы принадлежит ей и она лишь принесла его показать другим животным. Однако записи с камер видеонаблюдения опровергают ее слова: на территорию мини-зоопарка она вошла с пустыми руками, а вышла уже с животным.
На опубликованной видеозаписи слышно, как женщина говорит: "Я с ним пришла - и я его унесу домой. [...] Я просто пришла показать ему других кроликов..."
Сотрудники мини-зоопарка призвали жителей быть внимательными, поскольку опасаются, что похитительница может избавиться от животного.
"К сожалению, велика вероятность, что женщина попытается избавиться от украденного кролика. Если вы заметите маленького кролика, бродящего одного в районе центра Адажи, просим немедленно сообщить нам", - говорится в обращении.
При этом в зоопарке просят не пытаться самостоятельно ловить животное или приносить его обратно. Крольчонок внешне очень похож на детеныша дикого зайца, поэтому перед любыми действиями необходимо сначала связаться с сотрудниками мини-зоопарка.
В "Саду живых мечтаний" также напомнили, что брать животных на руки, а тем более уносить их с территории зоопарка, категорически запрещено.